Origen, el nuevo álbum de Aerstame

Ocho años después de su último lanzamiento como solista, Aerstame regresa para presentar Origen, el álbum que ha definido como el más versátil y completo de su trayectoria. La obra de 15 canciones explora y conquista diversas sonoridades teniendo al rap como fuente de origen, armonizando y complementándose con elementos como la música andina, bolero, trap e incluso arreglos orquestales.

La ambiciosa apuesta del integrante de Movimiento Original, autoproducida de principio a fin en la intimidad de su estudio Tame House en Pudahuel, viene a coronar sus aprendizajes y experiencias en dos décadas de historia y lo hace acompañado de grandes referentes de la escena nacional e internacional, entre ellos los españoles Toteking, Ricky Hombre Libre, Rapsusklei y Green Valley, los cubanos Al2 el Aldeano y Silvito el Libre (este último hijo del reconocido trovador Silvio Rodríguez), la inconfundible voz de Macha de Chico Trujillo, Bubaseta, Rei, Anblessnabi, Adione, Demian Rodríguez, Stailok & Dj Acres de Movimiento Original y también un emotivo reencuentro con su antiguo compañero Mc Piri.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Aerstame, sobre su origen, su historia en el mundo del hip Hop y su nuevo disco “Origen” y esto fue lo que nos contó:

¿Quién es Camilo Flores y quién Aerstame? y ¿por qué Aerstame, qué significa, cuál es el Origen de Aerstame?

Bueno a estas alturas de mi vida me atrevería a decir que Camilo Flores y Aerstame son la misma persona. Es algo que me ha dado la madurez; vibrar con absoluta consecuencia en lo que vivo y cuentan las letras de mis canciones. Todo está conectado, es real y sincero.

La palabra Aerstame viene de mis inicios en la cultura Hip Hop. Cuando me dedicaba a hacer Graffitis y Tags, primero me hice llamar Tame y luego Aers, En cuanto me quise dedicar a rapear junte ambos nombres, haciéndome llamar Aerstame y el significado es “Domar el aire”. ósea domar el Flow, domar la fluidez.

Has sido parte de grupos de rap y has sido Mc solista. ¿Cómo es trabajar en grupo? Y cómo es hacerlo sólo? ¿Qué te gusta más de cada faceta?

Ser parte de Movimiento Original es de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida, ya que con este grupo de amigos hemos alcanzado muchísimas metas y llegar a mucha gente. Y sinceramente me atrevo a decir que todo lo que soy es gracias a mi grupo, al trabajo en equipo.

Trabajar en mis discos solista es algo que practico antes que formáramos el grupo y dentro del grupo aun con harto trabajo y giras he seguido trabajando discos solistas. La sensación de hacer un álbum en solitario es una autorrealización pura, algo que me nace por necesidad; escribir, crear canciones donde tengo absoluta libertad de tomar el camino que se me ocurra, es algo más personal. Ambos procesos me encantan, son distintos, pero puedo saborear los dos caminos.

¿Cuál consideras que es el sello, las características de Aerstame dentro de la gran Nación del Hip Hop?

Punch line con absoluta sinceridad y melodías con sentimiento, mezclar musicalmente lo que se me venga a la cabeza.

Ahora regresas después de ocho años desde tu último disco. Y además lo haces con un álbum de 15 tracks. ¿Cómo sucedió esto?

Pasaron casi una década y ya venía sintiendo la necesidad de crear un nuevo álbum más personal. El disco anterior había sido “Contraforma”, y en el lapso de tiempo hasta que comencé a trabajar en este disco ya había aprendido muchas cosas: tanto vivencias como sabiduría en la producción musical y en el canto. Este disco es distinto a los trabajos anteriores, realmente es más musical, tan musical como los discos de MO. Pero poniendo en evidencia todas mis influencias, folklore, salsa, bolero, etc…

Escuchamos tus habilidades métricas y líricas mezcladas con múltiples géneros. ¿Por qué decidiste integrar estos diversos ritmos y sonoridades?

Soy un melómano total, tengo muchísimas influencias musicales de todo tipo, sobre todo la música vintage me transporta a un lugar mágico.

El hecho de que haya colaborado en la producción del álbum mov Rap And Reggae con Charlie Checkz y también el hecho de que haya hecho un diplomado de producción musical tiene mucho que ver en lo que hoy me nace crear. Además, todos los libros que he devorado siento que me dan más fortaleza y un mayor espectro a mi campo literario en cuanto a la escritura.

La cuarentena también tuvo mucho que ver en este proceso creativo, ya no había giras ni donde ir, solamente trabajar en mi Tamehouse el nuevo disco. Y obviamente saciar todas mis ambiciones musicales, grabar cuartetos de cuerdas, charangos, guitarras, hacer un trap a doble tempo, etc…

Cuéntanos acerca de tus líricas en este LP. ¿De qué nos hablas en Origen? ¿Qué es lo que inspiró tus líneas en este disco?

En estos últimos años de mi vida he estado sumergido en todo lo que es el desarrollo espiritual, he aprendido mucho sobre la meditación, la auto observación y el crecimiento interno. Creo que nuestro ORIGEN está cien por ciento conectado con esta fuente espiritual. Esto me ha ayudado muchísimo y es de lo que hablo ahora en mis letras.

Vemos un álbum lleno de colaboraciones. Cuéntanos ¿cómo elegiste o cómo se armaron estos feats tan duros?

Sin duda siento que el universo me bendice muchísimo en cuanto a las conexiones que he logrado durante esta carrera. Si hablamos de Toteking, debo confesar que he cumplido el sueño de grabar con el mc que mas he admirado del habla hispana. Y no solamente grabar si no también entablar una amistad, conversar sobre libros, literatura y música es algo que agradezco.

Lo mismo me pasa con AL2 lo escucho hace años y siempre e querido grabar con él, con Silvito El Libre también pude tener una gran conexión, hasta el punto de hablar lo mucho que admiro a su Padre Silvio Rodriguez. Con Green Valley y Rapsusklei ya había tenido la oportunidad de conocerlos aquí en Chile.

¿Qué simboliza y significa “Origen” en tu carrera como Mc?

Para mi el ORIGEN es la fuente universal donde provenimos todos, esto es muy personal y esta palabra tiene mucho sentido en distintos aspectos. Yo he vivido toda mi vida en Pudahuel, cuando me mudé por primera vez de casa decidí quedarme en mi tierra de Origen y en un lugar rodeado de naturaleza. Comenzando este nuevo ciclo de vida empecé a dar inicio a este disco . Como decía es muy personal y algo que se trabaja en soledad, se dice que cuando provenimos del lugar de Origen lo hacemos completamente solos.

Por último; ¿Qué es lo que se viene con Aerstame y este nuevo álbum? ¿Vídeos? ¿Gira en un futuro?

Pretendo sacarle el máximo provecho a este álbum, desde hacer transmisiones con shows en vivo. Como también soy productor musical pretendo mostrar vía YouTube o Twitch las sesiones de estas canciones, contar un poco la historia de cómo comencé a trabajar los beats y letras de estas. En cuanto esta locura mundial de la pandemia acabe estaré abierto a toda invitación para girar mostrando este disco. Saludos a Nación Hip Hop y RedBull por haberme considerado en esta entrevista, realmente es un honor. Abrazo a todos!