“Trampa” R&B nacional saliendo desde el underground

¿De dónde vienes y qué es Leo X?

Crecer en una ciudad tan grande como Ciudad de México me hizo crecer con demasiadas influencias musicales sin embargo a lo que siempre me sentí atraído musical y artísticamente es a la sensualidad. A partir de eso he buscado un sonido con esas características que sea capaz de competir internacionalmente, eso me ha llevado a desarrollarme como compositor, productor y recientemente como artista bajo el nombre Leo X.