Este lanzamiento no solo es un viaje por la calle de la nostalgia, ya que al principio del tema podemos escuchar varios de los hits de este dúo saliendo de una radio siendo sintonizada, sino que también está conectando a una nueva generación de fans con los sonidos clásicos y la chispa que han tenido este dúo desde su primer colaboración y, que a pesar de los altibajos, se mantiene hoy en día.

Este lanzamiento no solo es un viaje por la calle de la nostalgia, ya que al principio del tema podemos escuchar varios de los hits de este dúo saliendo de una radio siendo sintonizada, sino que también está conectando a una nueva generación de fans con los sonidos clásicos y la chispa que han tenido este dúo desde su primer colaboración y, que a pesar de los altibajos, se mantiene hoy en día.

Este lanzamiento no solo es un viaje por la calle de la nostalgia, ya que al principio del tema podemos escuchar varios de los hits de este dúo saliendo de una radio siendo sintonizada, sino que también está conectando a una nueva generación de fans con los sonidos clásicos y la chispa que han tenido este dúo desde su primer colaboración y, que a pesar de los altibajos, se mantiene hoy en día.