Denilson nos trae los CÓDIGOS

Este es el primer álbum en solitario de Denilson, completamente producido y mezclado por Jayrick en donde cuenta sus vivencias e historias; historias que vivió en su adolescencia viviendo en el estado de San Luis Potosí y que lo hicieron entender los CÓDIGOS que rigen en la calles y que lo forjaron como la persona que es hoy.

Con ritmos clásicos como lo es el boombap, Denilson llega con ritmos nuevos como el drill. El álbum cuenta con colaboraciones de Santa Fe Klan, Gera MX, Trainer, Jay Romero y Faruz Feet y está dentro de su familia y sello Rich Vagos

Tuvimos la oportunidad de platicar con Denilson esto nos contó

En tus propias palabras ¿quién es Denilson y cómo es que entraste al hip hop?

Denilson es un joven de 24 años originario de San Luis Potosí. Soy el menor de 5 hermanos y actualmente soy rapero en el sello Rich Vagos

Eres de San Luis Potosí ¿Cómo es allá la escena de Hip Hop? ¿qué tanto influenció tu flow y tu lírica esa escena, esas calles y todo tu entorno?

La escena de San Luis Potosí es pequeña pero si es muy rapera y muy underground. Recientemente ha empezado a surgir una ola de nuevos raperos enfocados más en el trap y me da gusto ver nuevos talentos y que en la escena exista ese pequeño cambio. Creo que el cambio tuvo mucho que ver desde que me mudé de San Luis a Guadalajara y que me firmaron en Rich Vagos. Pues no sólo fue un cambio para mí sino que una diferencia muy grande en la escena y una motivación para muchos de los raperos de allá pues la mayoría son mis amigos o conocidos, y al ver que firmé con Rich Vagos se motivaron y le empezaron a echar aún más ganas y ver que si se puede. Al final esto se gana haciendo música y así se crece en este mundo.

Eres parte de Rich Vagos, ¿Cómo es estar dentro de uno de los sellos del rap más importantes de México? Y ¿Cómo ha ayudado esto a tu carrera?

Para mí es un orgullo pertenecer al sello, porque cuando empecé en el rap nunca pensé lograr ni la mitad de lo que he logrado hasta ahora. Y de verdad es un orgullo pertenecer a Rich vagos ya que más que un sello es una familia que me ha apoyado y me ha ayudado en todos los aspectos: me han ayudado a crecer como persona y como artista, me han llevado a un nivel que difícilmente podría alcanzar. Le agradezco a Razor, Gera y todos los integrantes del sello que de verdad me han ayudado infinitamente.

En esta Nación Hip Hop hay mucha diversidad de estilos y líricas ¿Cuál es el sello que caracteriza a Denilson?

Me considero un rapero con un estilo muy callejero y pandillero, pero también un estilo con clase que puede ir desde un rap noventero hasta un trap. Considero que mi estilo es muy diverso.

Ahora cuéntanos de tu nuevo disco “Códigos”, ¿De dónde viene la inspiración, la lírica? Y ¿Cómo fue el proceso de grabación y producción?

Códigos es un álbum que contiene siete temas y un intro, la lírica nace desde el fondo de mi corazón, es un reflejo de por todo lo que he pasado desde que tengo memoria hasta ahora que pertenezco al sello, cosas que han pasado en mi vida, cosas que he vivido. Me inspiró la calle y los códigos del barrio que aprendí y que me enseñaron mis amigos, todos esos códigos que no se pueden romper.

El proceso fue muy divertido, lo disfruté mucho, en si varios de los temas ya estaban escritos o a la mitad y solo recolectamos lo que ya teníamos, escuchamos lo que teníamos guardado y así fue como fuimos armando poco a poco el álbum con material que ya se tenía. Ya con esto decidí crear unos temas especiales como “Lagrimas y Sangre”, “Mujeres y Metales” y “Icy”. Los temas los trabajé con Jayrick ya que en si solo trabajo con él, es mi único productor, no trabajo beats de nadie más y al trabajar todos nos conocemos mucho y no batallamos para comunicarnos en lo que cada uno queremos. Es muy fácil trabajar con él y me ayuda mucho haciendo siempre algo nuevo y diferente

Vemos varias colaboraciones en el disco; con Gera Mx, Santa Fe Klan, Faruz Feet, Jay Romero y más. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con ellos?

Los feats fueron muy orgánicos con Gera ya he trabajado muchas veces, con Jay romero es la primera vez pero es mi carnal y lo conozco desde hace tiempo entonces existe esa comunicación y así como hicimos esa canción podemos hacer más, igual con Gera lo mismo. En el caso de Faruz esa fue una canción especial; cuando vino a Guadalajara yo le enseñé un tema que tenía escrito y le gusto así que se armó el feat de “Sed de Ganar”. Con Santa Fe fue diferente; él me había pedido un feat pero estaba indeciso de hacer un trap o un rap hasta que llegó el momento y decidí hacerlo, lo escribí, le gustó y se armó. Con trainer fue algo parecido a lo que sucedió con Faruz; ya lo tenía escrito pero quería meter a alguien más, así que cuando vino a Guadalajara le enseñé el tema y le gusto al igual que a Gera entonces nos juntamos para crear una bomba.

La experiencia de trabajar con ellos fue única cada quien tiene su personalidad y su forma de grabar lo cual me llevo a momentos muy chidos por lo cual estoy muy orgulloso de haber trabajado con ellos y orgulloso de lo que hicimos, un abrazo y saludo para todos ellos, saben que los quiero y respeto mucho, gracias por apoyarme en este disco.

Sabemos que es complicado pero ¿Cuales son tus canciones favoritas o más preciadas para ti en este nuevo disco y por qué?

Mi top 3 del álbum es “Lágrimas y Sangre”, “Mujeres y Metales” y “Me Sobra”.

“Lagrimas y Sangre” por que su letra es muy personal ya que mi hermano está en la cárcel y lo fui a visitar. Esto me hizo pensar en los problemas de la calle, los amigos que se pierden en las drogas, los amigos que se mueren por problemas del barrio además de ser muy especial ya que la hice junto a Santa Fe Klan quien es uno de los mejores raperos de México. Por todo eso esta canción significa mucho para mí.

“Mujeres y Metales” me gusta ya que me encanta ese rap clásico, ese que puedes escuchar una y otra vez además de que mi carnal Gera partió el beat y Jay romero hizo un coro espectacular que hace que esa canción es mi favorita del álbum.

Por último "Me sobra" me gusta ya que es el trap del álbum, me gusta el beat, el coro, en si todo me gusta de esa rola por eso mi top 3 de favoritas del álbum

Cuéntanos finalmente ¿qué se viene con Denilson y este nuevo disco?¿Qué nos puedes adelantar? ¿Alguna gira a futuro, vídeos?

Me gustaría hacer una gira por todo el país, llegar a cada rincón de México, pero la verdad no puedo asegurar nada por ahora, lo que sí puedo asegurar es que hay mucha música por delante de parte mía y del equipo, muchos videos, varias colaboraciones así que estén atentos.

Yo soy Denilson quiero mandar un saludo para Nación Hip Hop, ya se la saben banda puro Rich Vagos.