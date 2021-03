Los no tan tristes es una colaboración que nace de la amistad de tres de los grandes exponente de La Nación Hip Hop, Nanpa Básico, Gera MX y Charles Ans presentan este nuevo álbum que explora sonidos más bohemios y le canta a lo nostálgico y al amor.

Mira el nuevo video de "Los no tan tristes" y disfruta de esta entrevista.

¿Cómo nació la idea de hacer este disco juntos?