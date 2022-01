Pasemos a su habilidad definitiva, que también merece algunas aclaraciones. Cabe destacar que su “Sobrecarga” utiliza el mismo combustible que el Sprint, por lo que se consume rápidamente si se combinan los dos. Neon comienza con 40 "balas" para su rayo eléctrico, pero se recarga tras una breve pausa sin disparar. Si te quedas sin munición, Neon hará una pequeña animación para indicarlo. Para evitar este corto periodo de tiempo en el que eres vulnerable, intenta no dejar que tu munición se quede a 0. Cada muerte llena la barra de combustible en un 20% y no podrás hacer ningún golpe crucial con esta habilidad. El daño es el mismo sin importar dónde golpees al oponente. Una última cosa: No uses la habilidad definitiva de Neon en cualquier situación. Cuanto más lejos esté tu objetivo, menos daño le harás.