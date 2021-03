Obviamente con buen tiempo hay que utilizar neumáticos de seco. Este tipo de gomas por lo general tienen menos dibujo y unos tacos más cortos porque en esas condiciones no es necesario “morder” mucho para disfrutar del agarre necesario.

Los tacos están más juntos pues no hace falta lidiar con el barro y, por lo general, el neumático tiene un perfil mucho más redondo. Lo más común es que los tacos tengan una altura similar tanto en el centro como en los extremos.

