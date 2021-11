La prueba de red de Elden Ring solo nos dejo deseando mas

El 12 de noviembre, en punto de las 5 de la mañana en el tiempo de mi ciudad, se levantó el telón para muchos de nosotros quienes nos vimos beneficiados con un código de acceso a la versión beta del más reciente juego de FromSoftware. La noche anterior al gran evento estuvo llena de grandes expectativas, dejando de lado la falta de sueño.

En los minutos previos a comenzar el acontecimiento, se podía escuchar en todos los rincones de nuestras cabezas la banda sonora en todo su esplendor, y en cuanto se habilitó el acceso, nos apresuramos a iniciar una partida y elegir una clase para nuestro personaje. ¡El sistema de clases estaba de regreso! Descontando Demon's Souls que en la línea del tiempo es el juego Souls de FromSoftware más reciente pero se trata de un remake, en Sekiro no tuvimos demasiadas oportunidades de personalización para nuestro personaje, lo cual estaba justificado por el tipo de historia basada en un protagonista identificable.

De las 10 clases en total que se podrán utilizar en la versión final del juego, los desarrolladores nos dejaron escoger entre 5 durante el demo: Enchanted Knight, Prophet, Bloody Wolf, Champion y Warrior. Considerando que se trataba de una experiencia limitada que se repartió en 5 sesiones de 15 horas, en un inicio nos preocupamos por hacer una elección atinada, pero la realidad es que era urgente jugar lo antes posible. Sin tener la posibilidad de hacer una comparación, la clase de tu personaje era lo de menos a la hora de iniciar el viaje en este mundo desconocido. Así es como elegí al Enchanted Knight debido a su clara remembranza al clásico Knight Set del Dark Souls original.

Nuestra aventura inició en los interiores de la tumba de un héroe. Y ¡oh sorpresa!, estos primeros momentos estaban predeterminados para seguir un camino que funcionaba como tutorial. Ahora podíamos saltar y subir a plataformas, y si bien ya nos habíamos enterado de que esto era posible después de ver los trailers, aún así la experiencia nos remitió de forma muy agradable a Sekiro. Nuestros múltiples enfrentamientos con enemigos a través de ese túnel iniciático tuvieron el único propósito de enseñarnos a conocer el catálogo de comandos. Y todo era tan familiar, pero a la vez tan diferente. Este camino era tan nostálgico, pero también novedoso. Se trataba de una memoria reciente y añeja: una bonfire.

Las bonfire en este juego se conocen como Sites of Grace, y son, como en ediciones anteriores, esos pequeños puntos de descanso para guardar la partida, llenar los items de sanación, control de inventario, asignación de equipamiento, y teletransportación hacia otros sitios previamente visitados. Adicional a estos puntos que nos resultaron muy familiares, ahora existen estatuas conocidas como Stakes of Marika que cumplen la función de puntos de resurección. La existencia de estas estatuas me pareció conveniente y necesaria debido a que en un mundo abierto souls-like es más complejo planificar los puntos en los que sería necesario resucitar.

El tutorial nos dió la información suficiente para comenzar la aventura pero a lo largo del juego descubrimos por nosotros mismos otras cosas increíbles:

El sistema de parry tradicional ahora se complementa con una acción de contraataque que se puede ejecutar justo después de recibir un impacto en el escudo. Este contraataque varía para cada arma así que le agrega un componente estratégico a tu estilo de combate.

Existen ataques cargados que se llevan a cabo al dejar presionado el botón de ataque fuerte por un par de segundos con resultados devastadores. La precisión con la que se saca provecho a estos ataques también tiene que ver con el dominio del arma elegida, porque cada una de ellas cuenta con su ataque cargado característico.

El uso del arma sujetándola con ambas manos es sumamente importante debido a la mecánica de romper la postura como la que vimos en Sekiro, pero que en Elden Ring ocurre sin un indicador visual en la UI del juego. Es importante saber que de la misma forma, los enemigos son capaces de romper tu postura, con resultados funestos.

En cada arma tenemos acceso a la llamada weapon skill. Esta se activa en el arma asignada a la mano derecha, el arma principal, presionando el gatillo izquierdo que desencadena un ataque especial. Cada arma y escudo tiene una habilidad predeterminada pero esta se puede cambiar por medio de los Ashes of War, emblemas que se obtienen durante la partida. Y sí, no nos equivocamos al decir ¨armas y escudos¨ en la sentencia anterior: los escudos también se pueden usar para atacar en este juego.

Regresó el clásico powerstancing, en el que te haces acreedor a un bonus de ataque si las dos armas asignadas a cada mano son del mismo tipo.

Un evento destacado nos ocurrió en cuanto nos topamos con el Tree Sentinel, apenas al salir de la tumba. Es casi con toda seguridad el primer enemigo a caballo al que muchos nos enfrentamos en este demo. Y este asunto no fue en absoluto una trivialidad, todo lo contrario, se trató de un mini boss que se convirtió en una revelación mayor en diferentes sentidos. A ojos de un novato que apenas ha puesto los pies en el campo de batalla, más allá de lo difícil que resultó hacerle frente a tan formidable enemigo, se trataba de una página en blanco que comenzaba a escribirse con todas las nuevas posibilidades y estrategias producto de las formas inéditas de combatir.

Elden Ring © From Software

En Elden Ring el combate a caballo es un elemento que se siente fresco. En el demo tuvimos acceso a él después de nuestro encuentro con Melina, quien además de otorgarnos los beneficios esperados de poder aprovechar las runas recolectadas para subir de nivel, nos da acceso a Torrent, el caballo que nos hará compañía a partir de ese momento. Puedes usarlo como medio de transporte, pero también como herramienta de combate, y desde entonces tienes la posibilidad de disfrutar la sensación de desplazarse a una nueva velocidad, más vertiginosa, que alteró para siempre las sensaciones que la saga tradicionalmente te ofrecía. En buena medida son rebasados a partir de ese momento los límites que no sabíamos que existían. Ahora que tienes un caballo como aliado es el momento perfecto para regresar y hacer frente al Tree Sentinel, esa batalla que parecía perdida irremediablemente, y que, si bien en ese momento se simplifica, no por eso deja de ser desafiante. Enfrentar enemigos en compañía de Torrent es una sensación única, en la que la conciencia del error es determinante, como siempre, pero ahora todo ocurre de forma más rápida y contundente.

Pero no todo tiene el mismo ritmo dentro del juego, también es muy importante el ser sigiloso cuando lo amerita la situación. Esto se hizo evidente cada que nos encontramos con un campamento humano, en el que los soldados asumieron una posición de defensa y vigilancia. La infiltración es la respuesta y el juego nos provee una variedad de formas para enfrentar la situación; en este aspecto de nuevo nos encontramos con la herencia del gameplay de Sekiro.

Luego de las masacres consecutivas que me propiciaron los gigantes, caí en cuenta de que el mundo abierto es eso justamente, la posibilidad latente de ir a visitar otros lugares. Y así me encontré visitando múltiples recovecos que me ofrecieron una gran variedad de sorpresas. Es increíble lo condensado que se siente el mapa del juego, prácticamente todo lugar que alcanzas a ver te invita a la exploración y te ofrece algo inesperado: desde la irrupción de nuevos enemigos hasta la aparición de un nuevo NPC, la recolección y creación de ítems (en un mundo de juego abierto esto es inevitable, pero no es para nada engorroso, es en cambio consistente y bien logrado), y la posibilidad de experimentar con armas y hechizos recientemente adquiridos.

Elden Ring © Elden Ring

La creación de ítems se volvió un hábito en poco tiempo. Después de acumular algunos de los libros de recetas que nos encontramos repartidos por el mapa, las posibilidades de fabricación se expandieron. Es importante poner atención a qué tipo de materiales se pueden encontrar en determinados lugares, regiones o enemigos, para cuando llegue el momento de fabricar algo específico. Algo que facilitó nuestro farmeo de materiales es el hecho de que reaparecen instantáneamente luego de descansar en uno de los sitios de gracia. Un ítem que nos encontramos fabricando constantemente fueron las flechas somníferas, ya que nos permitían dormir a los enemigos, una ventaja considerable a la hora de infiltrarse o incluso para el control de masas en momentos de crisis. Con lo anterior en mente, podemos asegurar que el arco es un gran aliado en este juego. Otro de los ítems invaluables resultó ser la aparentemente inocua vasija rota, con la que se pueden fabricar explosivos.

Torrent no es el único asistente que se puede tener en determinado momento, postergando por unas líneas la explicación de las posibilidades del multiplayer, debo mencionar lo interesante que me resultó el poder invocar almas aliadas que nos acompañen en el campo de batalla. Esto fue también una experiencia muy distinta a la línea tradicional, porque desde luego en juegos anteriores podíamos invocar NPCs en momentos específicos del juego, pero ahora lo pudimos hacer a voluntad siempre y cuando tuviéramos los recursos necesarios para hacerlo y estuviéramos cerca de un obelisco. La UI del juego nos avisa por medio de un ícono cuando un summon está disponible. Los summons ofrecen una gama de posibilidades para hacer, de nuevo, un cúmulo de posibilidades enriquecidas, incluso podemos usar hechizos para sanarlos y prolongar su participación en el campo de batalla.

La gran pared a la que nos enfrentamos se encontró en Stormhill, justo a las afueras del castillo Stormveil. Este enfrentamiento no era opcional, si tenías las ganas suficientes de conocer los misterios más escondidos del mundo no te quedaba más remedio que perseverar. Margit the Fell Omen fue un enfrentamiento excitante y doloroso a partes iguales. Con ataques brutales y demoledores puso a prueba cada una de las habilidades que adquirimos hasta entonces. La paciencia se vio premiada como en todos los episodios de la saga; poner atención y mantener la cabeza fría fue la única manera de obtener la solución al acertijo.

Esta experiencia nos enseñó además, que este juego es diferente. No es necesario ya superar los obstáculos con mera fuerza bruta y ´getting good´. Enfrentar a Magrit con una clara diferencia de niveles, y un arma que no era de lejos nuestra favorita, nos hizo usar la creatividad para sacar provecho de ítems y summons, además de la posibilidad latente de superar los obstáculos de forma colaborativa.

Y esto nos lleva a un comentario más extenso acerca de las bondades del modo multijugador. Como en ediciones anteriores, puedes solicitar ayuda de amigos o desconocidos para enfrentarte a los desafíos. Margit nos exigió a muchos de nosotros recurrir a la ayuda de otros y definitivamente aligeró la tarea, pero no por eso dejó de ser exigente. El sistema es prácticamente idéntico a juegos anteriores, puedes solicitar u ofrecer ayuda por medio de ítems específicos, y también se mantiene la figura de los invasores, con la gran excepción de que ahora los jugadores en solitario no pueden ser invadidos, esta posibilidad se habilita únicamente para aquellos que ya cuentan con un aliado. Esto parece lógico dado que no es posible hacer uso de Torrent mientras haya invasores o aliados, y ultimadamente esta es una decisión de diseño que sentimos era inevitable

Finalmente, puedo decir sin miedo a equivocarme que esta vez el gran tema subyacente, el color de la atmósfera que se respira, tiene que ver con lo épico de la empresa a la que te estás enfrentando. Tal vez es aquí en dónde se hace más presente la influencia de George RR Martin, pero eso es algo que asumí como limitado dada la extensión del demo. Sin embargo, estoy fascinado con la capacidad que tuvo FromSoftware para una vez más, ponernos la piel de gallina e incrementar las palpitaciones de nuestro corazón: en cuanto tomas el control en tus manos te conviertes en un ser sin luz tratando de superar la oscuridad. Así inicia la epopeya individual, a través de un sinuoso camino lleno de toda clase de tribulaciones en la búsqueda de una gloria incierta.

La versión final del juego tiene fecha confirmada para el 25 de febrero del próximo año y es desde su revelación hace un par de años uno de los juegos más esperados. No sabemos cuántos cambios y ajustes se harán para ese momento con respecto al demo que jugamos pero estamos definitivamente listos para reivindicar a los sin luz.