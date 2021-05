¿Por qué caminar hasta el kiosco cuando puedes saltar, girar, correr, rodar y balancearte? El parkour es la forma más extravagante que hemos encontrado para desplazarnos y cada día suma más adeptos gracias al impulso de un grupo de atletas que no le teme a nada.

De todas maneras, el parkour no suele practicarse con objetivos tan concretos. La mayoría de los traceurs no intentan llegar más rápido que otro ni sumar puntos.

El lema del parkour es être et durer, que deriva del lema del Método Natural, être forte pour être utile, que significa “ser fuerte para ser útil”.

