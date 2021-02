Olvídate de Santa, el Rally Ártico es la nueva atracción de Finlandia

El subcampeón del mundo de rallies del año pasado no se equivoca. Laponia en esta época del año es un espectáculo para la vista. Siempre que no esté nevando. Cuando nieva en el Ártico, lo hace bien. Durante días. Y no esa llovizna húmeda que paraliza Gran Bretaña cada cuatro de febrero. No, esto es polvo liofilizado –ultra congelado- que pinta el mundo de blanco brillante. Durante meses.