“No hemos tenido un buen día. Hemos tenido problemas para encontrar un control de paso y ello nos ha hecho perder más de media hora. Mejor que lo explique Lucas porque no sé exactamente. Se pensaba que estábamos en un ‘waypoint’ pero estábamos en otro. La labor de los copilotos es difícil e ingrata, pero somos un equipo y perdemos y ganamos juntos. Hemos perdido mucho, lo que es una verdadera pena. No hay nada que podamos hacer al respecto. Seguiremos atacando a ver lo que es posible. Aún queda mucho y vamos a seguir dándolo todo”, recalcó Sainz.

“No hemos tenido un buen día. Hemos tenido problemas para encontrar un control de paso y ello nos ha hecho perder más de media hora. Mejor que lo explique Lucas porque no sé exactamente. Se pensaba que estábamos en un ‘waypoint’ pero estábamos en otro. La labor de los copilotos es difícil e ingrata, pero somos un equipo y perdemos y ganamos juntos. Hemos perdido mucho, lo que es una verdadera pena. No hay nada que podamos hacer al respecto. Seguiremos atacando a ver lo que es posible. Aún queda mucho y vamos a seguir dándolo todo”, recalcó Sainz.

“No hemos tenido un buen día. Hemos tenido problemas para encontrar un control de paso y ello nos ha hecho perder más de media hora. Mejor que lo explique Lucas porque no sé exactamente. Se pensaba que estábamos en un ‘waypoint’ pero estábamos en otro. La labor de los copilotos es difícil e ingrata, pero somos un equipo y perdemos y ganamos juntos. Hemos perdido mucho, lo que es una verdadera pena. No hay nada que podamos hacer al respecto. Seguiremos atacando a ver lo que es posible. Aún queda mucho y vamos a seguir dándolo todo”, recalcó Sainz.

“Me voy sintiendo mejor en la moto, con más confianza. No sé la posición todavía pero sí que las diferencias son más pequeñas. Hay que intentar seguir así, ir mejorando día a día, a ver si puedo ir mejorando en la general. Ha sido otro buen día para mí, al igual que ayer he podido encontrar un ritmo con el que me sentía cómoda y evitar errores. Estoy intentando no cometer ningún gran error y pilotar de manera constante. Solo llevamos unos pocos días de carrera y tenemos muchos días difíciles por delante, por lo que es importante ir paso a paso. Hoy la etapa ha sido rápida pero todo fue bien. Mañana será otro largo día encima de la moto, mi objetivo será rodar a un buen ritmo y concentrarme al máximo para no cometer errores”, aseguró la española.

“Me voy sintiendo mejor en la moto, con más confianza. No sé la posición todavía pero sí que las diferencias son más pequeñas. Hay que intentar seguir así, ir mejorando día a día, a ver si puedo ir mejorando en la general. Ha sido otro buen día para mí, al igual que ayer he podido encontrar un ritmo con el que me sentía cómoda y evitar errores. Estoy intentando no cometer ningún gran error y pilotar de manera constante. Solo llevamos unos pocos días de carrera y tenemos muchos días difíciles por delante, por lo que es importante ir paso a paso. Hoy la etapa ha sido rápida pero todo fue bien. Mañana será otro largo día encima de la moto, mi objetivo será rodar a un buen ritmo y concentrarme al máximo para no cometer errores”, aseguró la española.

“Me voy sintiendo mejor en la moto, con más confianza. No sé la posición todavía pero sí que las diferencias son más pequeñas. Hay que intentar seguir así, ir mejorando día a día, a ver si puedo ir mejorando en la general. Ha sido otro buen día para mí, al igual que ayer he podido encontrar un ritmo con el que me sentía cómoda y evitar errores. Estoy intentando no cometer ningún gran error y pilotar de manera constante. Solo llevamos unos pocos días de carrera y tenemos muchos días difíciles por delante, por lo que es importante ir paso a paso. Hoy la etapa ha sido rápida pero todo fue bien. Mañana será otro largo día encima de la moto, mi objetivo será rodar a un buen ritmo y concentrarme al máximo para no cometer errores”, aseguró la española.