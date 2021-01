partía desde la 26ª posición y continuaba con su estrategia de

encontrar un ritmo vivo que le permitiera rodar sin cometer errores para intentar ir arañando puestos en la general

. Conviene no perder de vista que la catalana comenzaba el rally lejos de su mejor forma y todavía recuperándose de la enfermedad de Lyme provocada por la picadura de una garrapata. La piloto de Gas Gas entraba en meta vigesimoséptima, por lo que perdía una posición con respecto al comienzo de la jornada. “Sí, ha sido un día muy, muy rápido. He intentado llevar un buen ritmo y que fuese seguro. Cada día me voy encontrando un poco mejor. He cometido un pequeño error al final, pero estoy contenta porque me voy encontrando cada día un poco mejor”, explicó la catalana.