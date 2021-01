“Bueno… para mí la verdad es que estoy un poco desmoralizado, un poco disgustado porque el rally parece más un gincana que un rally raid. Llevo 14 ‘dakares’ y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora, todo el mundo perdido buscando puntos, esto no es el Dakar”, sentenció un frustrado Carlos Sainz.

“Bueno… para mí la verdad es que estoy un poco desmoralizado, un poco disgustado porque el rally parece más un gincana que un rally raid. Llevo 14 ‘dakares’ y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora, todo el mundo perdido buscando puntos, esto no es el Dakar”, sentenció un frustrado Carlos Sainz.

“Bueno… para mí la verdad es que estoy un poco desmoralizado, un poco disgustado porque el rally parece más un gincana que un rally raid. Llevo 14 ‘dakares’ y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora, todo el mundo perdido buscando puntos, esto no es el Dakar”, sentenció un frustrado Carlos Sainz.