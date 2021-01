. Tengo algo de dolor en la muñeca, por lo que estoy pilotando con mucho cuidado para no cometer errores. Por suerte, hoy las cosas no han sido tan mal como yo me temía. Fue duro pero estoy una etapa más cerca de poder acabar este Dakar. Mi moto va fantástica y yo, aparte de la muñeca, estoy bien. Ahora descansaré y me prepararé lo mejor posible para la larguísima etapa que nos espera mañana”, explicó Laia Sanz.

“¡Estoy contenta de que se haya acabado la etapa! Ayer ya sabía que hoy iba a ser muy difícil para mí y así ha sido . Tengo algo de dolor en la muñeca, por lo que estoy pilotando con mucho cuidado para no cometer errores. Por suerte, hoy las cosas no han sido tan mal como yo me temía. Fue duro pero estoy una etapa más cerca de poder acabar este Dakar. Mi moto va fantástica y yo, aparte de la muñeca, estoy bien. Ahora descansaré y me prepararé lo mejor posible para la larguísima etapa que nos espera mañana”, explicó Laia Sanz.

“¡Estoy contenta de que se haya acabado la etapa! Ayer ya sabía que hoy iba a ser muy difícil para mí y así ha sido . Tengo algo de dolor en la muñeca, por lo que estoy pilotando con mucho cuidado para no cometer errores. Por suerte, hoy las cosas no han sido tan mal como yo me temía. Fue duro pero estoy una etapa más cerca de poder acabar este Dakar. Mi moto va fantástica y yo, aparte de la muñeca, estoy bien. Ahora descansaré y me prepararé lo mejor posible para la larguísima etapa que nos espera mañana”, explicó Laia Sanz.

En algunos sitios apretamos mucho para mantenernos al ritmo de los buggies. No ha sido fácil, pero estoy muy contento por haber finalizado la maratón. La octava etapa ha sido muy buena para nosotros. Le hemos recortado tres minutos a Stéphane. Todavía quedan cuatro días por delante… Es difícil hablar sobre nuestras posibilidades porque los buggies van más cómodos, tienen mejor tracción, ruedas más grandes y pinchan menos. Hasta ahora hemos tenido ocho pinchazos, no es fácil, pero no quiero buscar excusas. Quedan cuatro días y daremos el máximo”, dijo el pasional qatarí.

“ ¡Estoy contento de que mi coche esté entero después de ayer y hoy! En algunos sitios apretamos mucho para mantenernos al ritmo de los buggies. No ha sido fácil, pero estoy muy contento por haber finalizado la maratón. La octava etapa ha sido muy buena para nosotros. Le hemos recortado tres minutos a Stéphane. Todavía quedan cuatro días por delante… Es difícil hablar sobre nuestras posibilidades porque los buggies van más cómodos, tienen mejor tracción, ruedas más grandes y pinchan menos. Hasta ahora hemos tenido ocho pinchazos, no es fácil, pero no quiero buscar excusas. Quedan cuatro días y daremos el máximo”, dijo el pasional qatarí.

“ ¡Estoy contento de que mi coche esté entero después de ayer y hoy! En algunos sitios apretamos mucho para mantenernos al ritmo de los buggies. No ha sido fácil, pero estoy muy contento por haber finalizado la maratón. La octava etapa ha sido muy buena para nosotros. Le hemos recortado tres minutos a Stéphane. Todavía quedan cuatro días por delante… Es difícil hablar sobre nuestras posibilidades porque los buggies van más cómodos, tienen mejor tracción, ruedas más grandes y pinchan menos. Hasta ahora hemos tenido ocho pinchazos, no es fácil, pero no quiero buscar excusas. Quedan cuatro días y daremos el máximo”, dijo el pasional qatarí.

Another stage, another win for KAMAA-Master – this time for Anton Shibalov