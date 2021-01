“¡Hoy ha sido duro! Al principio he tenido que rodar en medio del polvo durante muchos km por lo que había que ir con sumo cuidado. Pasamos por muchos barrancos con rocas ¡tuve una pequeña caída en la que puse a prueba mi chaqueta con airbag! No me pasó nada y pude continuar.

“¡Hoy ha sido duro! Al principio he tenido que rodar en medio del polvo durante muchos km por lo que había que ir con sumo cuidado. Pasamos por muchos barrancos con rocas ¡tuve una pequeña caída en la que puse a prueba mi chaqueta con airbag! No me pasó nada y pude continuar. Pasé a un par de pilotos que estaban siendo atendidos después de sufrir un accidente. A partir de ahí decidí tomármelo con calma, sin arriesgar más de la cuenta . Por suerte, he llegado a meta de una pieza”, dijo Laia Sanz.

Peterhansel da un golpe en la mesa

“Sin duda, la etapa ha sido complicada. Desde el principio vimos que el día iba a ser largo, por lo que decidimos no atacar, sino conservar los neumáticos y navegar de forma limpia . Al final superamos a Carlos y también a Nasser. Los pasamos dos veces porque tuvimos un pinchazo. Ha sido una verdadera etapa del Dakar, un poco como las que teníamos en África en el pasado, donde no solo era cuestión de velocidad sino también de estrategia. Había que adaptar la velocidad a las condiciones del terreno. En este tipo de condiciones no lo suelo hacer mal, así que me ha beneficiado un poco”, explicaba Stéphane Peterhansel.

