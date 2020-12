No sólo es la felicidad de ganar, sino todo el proceso que pasé para llegar aquí. Es poder superarme a mí mismo y también pienso en toda la gente que me ha apoyado, por esto estoy agradecido. Estoy muy feliz, me llena de orgullo este triunfo para limpiar todo lo malo que había ocurrido y todavía no lo creo,

RAPDER MC Battle