Conoce a los atletas que compiten en Red Bull Art of Motion 2022

Esos 16 freerunners afortunados incluyen a los tres primeros puestos masculinos de Red Bull Art of Motion 2021, así como a la campeona femenina del año pasado, ocho atletas invitados, un comodín griego local y dos puestos para los ganadores del Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presentado por la serie Redmi Note 11. Conozcámoslos a todos a continuación:

Esos 16 freerunners afortunados incluyen a los tres primeros puestos masculinos de Red Bull Art of Motion 2021, así como a la campeona femenina del año pasado, ocho atletas invitados, un comodín griego local y dos puestos para los ganadores del Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presentado por la serie Redmi Note 11. Conozcámoslos a todos a continuación:

Esos 16 freerunners afortunados incluyen a los tres primeros puestos masculinos de Red Bull Art of Motion 2021, así como a la campeona femenina del año pasado, ocho atletas invitados, un comodín griego local y dos puestos para los ganadores del Red Bull Art of Motion Online Qualifier, presentado por la serie Redmi Note 11. Conozcámoslos a todos a continuación:

Impulsando constantemente el deporte como uno de sus competidores más atléticos, Scott es el atleta favorito de muchos en la comunidad. Con un estilo clásico del Reino Unido, grandes saltos de carrera combinados con su experiencia en gimnasia para lograr un poder explosivo y volteretas de precisión controlada. También logró el primer Cart to Cart en su innovador video Light Work. ¿Podrá convertir la plata en oro este año en Astipalea? No apuestes contra él.

Impulsando constantemente el deporte como uno de sus competidores más atléticos, Scott es el atleta favorito de muchos en la comunidad. Con un estilo clásico del Reino Unido, grandes saltos de carrera combinados con su experiencia en gimnasia para lograr un poder explosivo y volteretas de precisión controlada. También logró el primer Cart to Cart en su innovador video Light Work. ¿Podrá convertir la plata en oro este año en Astipalea? No apuestes contra él.

Impulsando constantemente el deporte como uno de sus competidores más atléticos, Scott es el atleta favorito de muchos en la comunidad. Con un estilo clásico del Reino Unido, grandes saltos de carrera combinados con su experiencia en gimnasia para lograr un poder explosivo y volteretas de precisión controlada. También logró el primer Cart to Cart en su innovador video Light Work. ¿Podrá convertir la plata en oro este año en Astipalea? No apuestes contra él.

Con 17 años y ya campeona de Red Bull Art of Motion, Noa Diorgina no es solo el futuro del freerunning, sino también el presente. La adolescente hizo historia el verano pasado cuando se convirtió en la ganadora más joven del Red Bull Art of Motion en Mikrolimano y en la segunda mujer en llegar a la final, todo en su debut en el evento.

Con 17 años y ya campeona de Red Bull Art of Motion, Noa Diorgina no es solo el futuro del freerunning, sino también el presente. La adolescente hizo historia el verano pasado cuando se convirtió en la ganadora más joven del Red Bull Art of Motion en Mikrolimano y en la segunda mujer en llegar a la final, todo en su debut en el evento.

Con 17 años y ya campeona de Red Bull Art of Motion, Noa Diorgina no es solo el futuro del freerunning, sino también el presente. La adolescente hizo historia el verano pasado cuando se convirtió en la ganadora más joven del Red Bull Art of Motion en Mikrolimano y en la segunda mujer en llegar a la final, todo en su debut en el evento.

Es seguro decir que no hay otro freerunner como el estadounidense Bob Reese en las finales del Red Bull Art of Motion de este año. Conocido por sus giros creativos en lugares muy incompletos y sus habilidades ambidiestras (girando en cualquier dirección), lo que lo hace muy capaz de usar el campo de maneras únicas, Reese también ha usado accesorios en su carrera: el año pasado agarró una silla de la cubierta de uno de los barcos y usándolo para voltear. Su sentido del humor y creatividad únicos lo han ayudado a construir una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

Es seguro decir que no hay otro freerunner como el estadounidense Bob Reese en las finales del Red Bull Art of Motion de este año. Conocido por sus giros creativos en lugares muy incompletos y sus habilidades ambidiestras (girando en cualquier dirección), lo que lo hace muy capaz de usar el campo de maneras únicas, Reese también ha usado accesorios en su carrera: el año pasado agarró una silla de la cubierta de uno de los barcos y usándolo para voltear. Su sentido del humor y creatividad únicos lo han ayudado a construir una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

Es seguro decir que no hay otro freerunner como el estadounidense Bob Reese en las finales del Red Bull Art of Motion de este año. Conocido por sus giros creativos en lugares muy incompletos y sus habilidades ambidiestras (girando en cualquier dirección), lo que lo hace muy capaz de usar el campo de maneras únicas, Reese también ha usado accesorios en su carrera: el año pasado agarró una silla de la cubierta de uno de los barcos y usándolo para voltear. Su sentido del humor y creatividad únicos lo han ayudado a construir una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

Conocido por su estilo característico 'Didi Swag', donde las hermosas conexiones conducen a éxitos dinámicos, Alaoui puede hacer que una fianza parezca una transición planificada. Fue el primer atleta en aterrizar un Wall Inward Double Sideflip y lo hizo en la final de Art of Motion el año pasado en un espacio increíblemente reducido, lo que lo llevó a una caída desgarradora.

Conocido por su estilo característico 'Didi Swag', donde las hermosas conexiones conducen a éxitos dinámicos, Alaoui puede hacer que una fianza parezca una transición planificada. Fue el primer atleta en aterrizar un Wall Inward Double Sideflip y lo hizo en la final de Art of Motion el año pasado en un espacio increíblemente reducido, lo que lo llevó a una caída desgarradora.

Conocido por su estilo característico 'Didi Swag', donde las hermosas conexiones conducen a éxitos dinámicos, Alaoui puede hacer que una fianza parezca una transición planificada. Fue el primer atleta en aterrizar un Wall Inward Double Sideflip y lo hizo en la final de Art of Motion el año pasado en un espacio increíblemente reducido, lo que lo llevó a una caída desgarradora.

Freerunning Around the World Alexander Titarenko, Dominic Di Tommaso y … 0