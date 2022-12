¿La Tercera Final Internacional es la Vencida?

Imagina que recitas poesía; las figuras literarias son importantes. El romance no está muerto. Contrario a lo que algunos podrían pensar por el mote, el Aczino le da vida.

El flow. ¿Cómo se come? Relájate. Atrapa el tema, siente el ritmo… respira… ¡vas con todo, firme y con rima segura!, que cada paso que des sea a tu modo, sin temblar, que si caes en un momento de duda, el Aczino te va a acabar.

¿Sabes rapear a Doble Tempo?, ¡dispara! La capacidad de tirar palabras con limpieza y sin perder el ritmo, doblando la velocidad, sieeeempre te va hacer quedar bien. Solo no te atropelles a ti mismo por ir tan rápido.

