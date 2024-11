Grandes B-Boys y B-Girls de México se enfrentaron en Red Bull BC One Cypher

Mostrando sus mejores pasos y movimientos, los mejores 16 B-Boys y 16 B-Girls del país compitieron uno contra uno en la mayor competencia de breaking del mundo, buscando el título de campeones y la oportunidad de participar en The Last Chance Cypher en Río de Janeiro.

Mostrando sus mejores pasos y movimientos, los mejores 16 B-Boys y 16 B-Girls del país compitieron uno contra uno en la mayor competencia de breaking del mundo, buscando el título de campeones y la oportunidad de participar en The Last Chance Cypher en Río de Janeiro.

Mostrando sus mejores pasos y movimientos, los mejores 16 B-Boys y 16 B-Girls del país compitieron uno contra uno en la mayor competencia de breaking del mundo, buscando el título de campeones y la oportunidad de participar en The Last Chance Cypher en Río de Janeiro.