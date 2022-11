Conoce a los wildcards del Red Bull Dance Your Style 2022

La Final Mundial del Red Bull Dance Your Style 2022 contará con algunos de los mejores bailarines del mundo. Ocho plazas se otorgarán a los ganadores de las prefinales, mientras que los otros ocho han recibido invitaciones como wildcards y se han clasificado directamente para la final.

Estos son los wildcards.

01 Outrage

Outrage competirá en el Red Bull Dance Your Style © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

Outrage nació en el estado norteamericano de Kansas, pero se desplazó durante su infancia, pasando por partes de Alemania y Washington DC antes de establecerse en California. Su primer contacto con la danza freestyle se produjo en un centro comercial cuando tenía 12 años. Lo que vio Outrage fue el krump y le causó un gran impacto. Sin embargo, tendría que pasar otro año antes de conocer a esos mismos bailarines en el instituto y empezar a bailar él mismo. Outrage empezó cuando el cruce entre el clown y el krump aún estaba en marcha, y la icónica película RIZE de David LaChapelle se estrenaba en los cines y presentaba por primera vez al mundo el baile callejero del South Central de Los Ángeles.

A los 15 años, en 2005, empezó a perfeccionar oficialmente su arte, adoptando varios estilos callejeros y tomándose en serio el baile, inspirado en gran medida por artistas como James Brown y Michael Jackson y en las actuaciones de Jimi Hendrix y Freddie Mercury.

La primera vez que Outrage bailó en una batalla fue en la edición de 2010 de How The West Was Won, que había añadido una categoría de krump por primera vez. Outrage ganó y se llevó un gran premio en metálico. Recién graduado del instituto, a los 20 años, lo siguiente que supo Outrage fue que le invitaban a Japón, en un viaje con todos los gastos pagados para enseñar, combatir y compartir su estilo de krumping. En ese momento, Outrage se dio cuenta de que el baile era algo a lo que podía acostumbrarse.

Actualmente, Outrage se encuentra en el mejor momento de su vida, bailando como parte de la residencia de Usher en Las Vegas. "El proyecto en el que he estado involucrado y que me ha hecho más ilusión es Usher", dice. "Pasamos largas semanas y meses ensayando para finalmente subirnos al escenario y volvernos locos. Siempre me consideré alguien que nunca bailaría realmente detrás de un artista, pero estar aquí me ha demostrado lo contrario. He aprendido tanto sobre la danza a través de esta experiencia que estoy muy orgulloso de estar aquí haciéndolo, y volvemos el año que viene, así que mejor aún."

He prosperado con mi baile mostrando a la gente hasta ahora lo mucho que hay en el krump Outrage

Outrage compitió anteriormente en la Red Bull Dance Your Style LA, pero esta será su primera aparición en la final mundial. Fuera de las batallas, se dedica a la moda y la fotografía y tiene su propia marca de ropa llamada @DeathbyStyle, especializada en ropa para la comunidad hip-hop. Se confiesa un "maestro-genio" de la música y se dedica a estudiar todo tipo de géneros. También es experto en Muay Thai y Artes Marciales Mixtas. "Ambas cosas son muy importantes para mí. El baile y las MMA son lo mismo para mí", dice. "El Muay Thai me ha enseñado a tener paciencia y a entender y cuidar mi cuerpo, mejorando mucho mi físico y mi baile. Este año ha jugado un papel muy importante".

"Sólo quiero poder seguir viajando y dar al mundo una perspectiva diferente del krump", dice. "El krump suele tener un estereotipo a los ojos de la gente, y creo que he prosperado con mi baile mostrando a la gente hasta ahora cuánto más hay en el krump.

"También me veo a mí mismo como un director creativo y alguien que pondrá continuamente el street dance en plataformas más allá de las batallas. Gracias a TikTok y demás, un público más amplio está empezando a ver lo que podría ser el futuro del krump y más si tiene el equipo y la dirección adecuados detrás, y quiero hacer lo que pueda para llevarlo allí."

02 Bad Gyal Cassie

Bad Gyal Cassie © Little Shao

Para Bad Gyal Cassie, la danza africana es algo más que una pasión o un desahogo. Aumenta su confianza en sí misma, su determinación y su resistencia. Más que eso, la danza es un medio de expresión que le permite transmitir un poderoso mensaje y hacerse valer.

Bad Gyal Cassie nació en la República Centroafricana y empezó a bailar a los cuatro años. Su madre la matriculó en danza clásica porque era el único baile en el que sus padres veían un futuro. Bailaban y escuchaban música en casa, en la calle para celebrar fiestas, cumpleaños, bodas y bautizos. Cassie estaba rodeada de las canciones de artistas como Koffi Olomide, Papa Wemba y Douk Saga. Aunque no vibraba con el estilo clásico que aprobaban sus padres, su "afición" como bailarina se convirtió en su pasión y, con el tiempo, en su objetivo vital.

Se trasladó a Francia a los ocho años, impulsada por su amor a la danza. Abandonó la escuela a los 16 años, en contra de los deseos de su familia para seguir persiguiendo su sueño, y comenzó a formarse en hip-hop en la escuela Juste Debout de París.

El mayor obstáculo que tuvo que superar durante su formación en danza fue la soledad. Tenía que trabajar todas las noches para poder financiar la escuela de danza. Se desplazaba mucho y a menudo estaba sola en un pequeño estudio.

Bad Gyal Cassie viajó a la República Centroafricana, luego a Ghana, Senegal, Guinea y Costa de Marfil, buscando un significado más profundo dentro de su danza. Se dio cuenta de que su corazón y su alma estaban en la música africana, que la hacía vibrar y sentir su verdadero ser. Formó su estilo incorporando el conjunto de habilidades técnicas que había aprendido como bailarina con su nueva e intrínseca conexión con la música y África.

Se formó y se inspiró mucho en los mayores del hip-hop, el house y el dancehall. Su experiencia influyó mucho en su baile. Orville, pionero de la danza urbana, le dio el nombre de bailarina Bad Gyal Cassie.

En 2022, Bad Gyal Cassie alcanzó la fama en Europa, Estados Unidos y África, y se ha convertido en la coreógrafa de danza afro más famosa en las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram y subiendo. Es reconocida como una auténtica pionera de la danza afro. Entre sus seguidores se encuentran Drake y Naomi Campbell, el actor Gary Dourdan, la directora Ava DuVernay y algunos de los nombres más famosos de la comunidad artística afroamericana.

Cassie representa al máximo la danza africana © Little Shao

Pero no son los fans o la fama los que la empujan a continuar. Cassie dice que cuando se dio cuenta de que estaba inspirando a tantas niñas africanas, eso la motivó a seguir adelante, a trabajar duro y a demostrar a esas niñas que pueden tener un futuro en la danza.

Hoy se siente orgullosa y feliz de ver a sus alumnos, de seis a 20 años, florecer en la danza africana cuando hace unos años sólo se percibía como un baile de fiesta. Cuando Bad Gyal Cassie viaja por todo el mundo y es testigo del número de personas, hombres, mujeres y niños, a los que ha inspirado a practicar y abrazar la danza africana, se siente orgullosa.

Bad Gyal Cassie ha aparecido en una campaña de Nike sobre la diversidad de las mujeres en el mundo de la danza y anteriormente fundó el grupo de danza Beafrika. Ha sido profesora de danza en el Atelier 13 Sévigné, un estudio situado en el corazón de Le Maris, en París. También es la fundadora de su propia clase online, la Bad Gyal Cassie Masterclass, e imparte talleres por toda Europa. También es una consumada coreógrafa y embajadora de la marca de belleza YSL.

Será la primera vez que compita en el Red Bull Dance Your Style.

03 Perla

Perla participará en el Red Bull Dance Your Style © Torvioll Jashari

La bailarina suiza Perla se inició en la música y la danza gracias a su madre, una entusiasta de la guitarra. Desde muy joven, Perla disfrutó con la danza y tomó su primera clase a los tres años. Empezó con jazz contemporáneo y moderno, pero pronto se pasó a la coreografía americana con una compañía llamada Club Zou, donde pasó seis años aprendiendo rutinas de la televisión y los vídeos musicales. Perla atribuye a este periodo haberle dado una buena memoria visual, habilidades técnicas y flexibilidad.

A los 15 años, Perla ya se había forjado una reputación en la escena. No sólo estaba enseñando house y hip-hop en muchas escuelas de Suiza, sino que estaba impulsando su escena local a las masas de todo el mundo.

A los 20 años, Perla decidió centrarse en el hip-hop y el house. Acumuló una larga lista de títulos impresionantes, entre ellos el de ser siete veces clasificada en el Campeonato Mundial de Juste Debout. En 2019 ganó el Break Down the House en el Red Bull BC One Camp Zurich y ahora se dirige a la final mundial del Red Bull Dance Your Style.

Si le preguntas a Perla cuál es su momento de mayor orgullo, te dirá que fue ganar dos veces la batalla del Cercle Underground en París. La batalla se celebra sólo por invitación y, desde que tiene uso de razón, es su competición favorita. No sólo su equipo ganó la batalla de casas 3x3, sino que Perla ganó el premio a la mejor bailarina en todas las categorías y dice que, hasta la fecha, éste es el mayor premio que ha ganado.

2 minutos Tour por Ginebra con Perla Da un paseo único por Ginebra, Suiza, con la B-Girl local Perla.

Al estar afincada en Ginebra, a Perla le costó encontrar una escena de freestyle cuando era joven, pero a medida que avanzaba en la escena del hip-hop y el house, empezaron a celebrarse algunos círculos, sesiones y batallas. Perla llamó la atención de DBZ Fam y le pidieron que se hiciera miembro.

Fuera del estudio, Perla está acumulando fans en todo el mundo como cantante latina de soul/R'n'B y ha participado en una serie de versos y singles invitados. Escribe y canta principalmente en español porque su madre es paraguaya y le encanta la música de su cultura. Como hija de padre italiano, Perla habla italiano, español, francés e inglés.

El mayor reto en su carrera de bailarina ha sido romperse el pie dos veces. Durante dos años, Perla estuvo entrando y saliendo del hospital, con muletas y los médicos le dijeron que su carrera como bailarina estaba acabada. Pero se negó a rendirse y enseñó durante todo ese tiempo desde una silla mientras luchaba como una loca por curarse. Confiesa que le costó mucho recuperar su fuerza física y mental. Pero al final, volvió más en sintonía con su cuerpo y más decidida que nunca.

En la actualidad, Perla se sumerge constantemente en diversos estilos como la salsa, el afro, el popping y el dancehall. Como verdadera amante del baile, Perla subraya que es esencial tener el mayor número de trucos en el bolsillo comprendiendo los fundamentos de otros géneros, no sólo para batallar y diversificar tu propio estilo, sino también para ser dinámico en coreografías y proyectos.

Describe su propio estilo de baile como una salsa picante. Perla es una bailarina técnica, pero le gusta perder el control en modo batalla. Dice que sus habilidades técnicas son tan fuertes y sus niveles de energía tan altos que, aunque es naturalmente competitiva y puede parecer que está concentrada, puede perderse totalmente, ser libre y conectar con la música y el público.

04 SB

SB © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

El bailarín sudafricano SB es el primer y único bailarín que lucha en el Red Bull Dance Your Style mostrando su estilo llamado SBHUJWA, una danza callejera con su propia subcultura desarrollada por los jóvenes de Soweto. Lleva más de 20 años representando ese estilo.

Cuando SBHUJWA empezó a asaltar las calles del municipio, se sumergió inmediatamente en el nuevo estilo. No tardó mucho en aprender la forma de baile para convertirse en embajador del estilo y en un maestro del género. Reflexionando, SB explica con pasión. "Es el estilo con el que empecé y la cultura en la que vivo. Lo mío es SBHUJWA, desde sus raíces. El nombre 'SBHUJWA' deriva de la palabra francesa 'bourgeoisie', que significa clase media. Pero hoy en día, el género de baile no trata de eso. Se trata de un estilo de vida positivo, de buena energía. Es una forma de danza muy creativa y espiritual que consiste en contar una historia y hablar desde el corazón.

Se hizo famoso entre los pioneros y los mejores bailarines de su barrio en las batallas callejeras, en las que la mayoría de la gente no tenía altavoces portátiles, y el público echaba monedas para que sonaran canciones de una gramola cercana para ponerle banda sonora a las rondas.

SB ganó casi todas las batallas a las que se presentó y demostró ser un gran coreógrafo. Está solicitado para impartir talleres en los que comparte su estilo de baile, mientras que su destreza en la interpretación le ha llevado a aparecer en muchos espectáculos en todo el mundo.

SB y Shanny J © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

El logro que más enorgullece a SB es haber sido invitado a bailar en la gran pantalla en una película de danza africana yoruba llamada Yemi in the Moon. Otra experiencia increíble para SB fue actuar en las ceremonias de apertura y clausura de la Copa del Mundo de 2010.

SB y su colectivo/crew, THE TRIBE, se dedican a transmitir la historia de SBHUJWA y la importancia de la cultura, su moda y estética, y las movidas a la nueva generación de Sudáfrica para garantizar que el género continúe y se fortalezca.

Fuera de la danza, a SB le gusta jugar al fútbol y es conferenciante motivacional. También se está labrando una prometedora carrera componiendo canciones para artistas y escribiendo canciones. Hasta ahora, ha trabajado en sesiones de estudio en todo tipo de temas, desde el rap hasta el Qgom, pasando por el afro-pop, y ahora está escribiendo un tema melódico para piano. Desde el punto de vista lírico, lo que más le inspira a SB es el mundo que ve a su alrededor.

En el futuro, SB quiere centrarse más en la coreografía de espectáculos para audiencias del tamaño de un estadio. También quiere seguir siendo un orador motivacional y provocar el cambio en las personas a las que enseña. Ha aprendido en el camino que muchos de sus alumnos han crecido en situaciones difíciles. Algunos pueden venir de la nada o tener una gran familia que mantener. Están frustrados por un gobierno corrupto, han estado expuestos a la violencia y tienen mucha presión. SB ha sido testigo de lo mucho que estos estudiantes pueden beneficiarse de abrirse y estar cerca de un mentor seguro de sí mismo que les anime a no rendirse y a perseguir sus sueños.

Este año supondrá el debut de SB en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style. SB dice: "Significa mucho para mí que me hayan seleccionado como Wildcard para la Final Mundial, porque he formado parte de la cultura del baile callejero de Sudáfrica y siempre he creído que algún día tendría la oportunidad de mostrar SBHUJWA al mundo. Es increíble competir contra los mejores bailarines callejeros del mundo, mostrando la versión más auténtica de la danza en el lugar donde se originó. Pretendo utilizar esta plataforma para mostrar la originalidad de mi arte".

05 Poppin'C

Poppin'C © Torvioll Jashari

Poppin'C siempre estuvo decidido a forjar su propio legado. Hace poco abrió su primera escuela de hip-hop, UC Street Dance School, en Changshu (China), donde ahora vive con su familia. "Mi objetivo es seguir abriendo más escuelas de baile, en China y en cualquier parte del mundo, donde pueda enseñar a bailar y promover la cultura del hip-hop", dice. "Quiero crear una competición estudiantil a gran escala en China y difundirla por todo el mundo. Quiero establecer una comunidad de baile a través de mi escuela y de eventos a gran escala con bailarines de diferentes partes del mundo para que puedan compartir su amor por el hip-hop."

Poppin'C lleva casi tres décadas bailando. Se inspiró en los vídeos de Michael Jackson y estudió todos sus movimientos. La madre de Poppin'C, que es bailarina, le enseñó la película Breakin' con Pop N Taco y Popin Pete. Eso hizo que se enamorara completamente de la cultura del popping y del hip-hop. Después de que Poppin'C acompañara a su madre a una clase, se metió de lleno en el estudio y no perdió tiempo en perfeccionar sus habilidades y fijarse sus objetivos al máximo para seguir sus pasos. El padre de Poppin'C, un artista marcial profesional, le enseñó la autodisciplina, la mentalidad, el trabajo duro y a darlo todo siempre. Mientras su madre le empujaba a perseguir sus sueños, él considera a sus dos padres como sus modelos a seguir.

En cuanto a los mentores de baile, Poppin'C se formó con Sally Sly, ha participado en muchos workshops y ha recibido la influencia de los legendarios Electric Boogaloos.

Poppin'C ha ganado más de 150 batallas. Sus victorias más orgullosas en batallas son Dance Vision China en 2016 y el 2vs2 Juste Debout Paris en 2019. También ha batallado en la prestigiosa competición televisiva de baile Street Dance of China.

6 minutos One Life, One Dance: Poppin'C One Life One Dance es una serie en la que varios bailarines suizos repasan los momentos claves de su vida.

Fuera de la danza, a Poppin'C le gusta dibujar, jugar a juegos de PS5, el baloncesto, el fútbol y la natación. También es un experto cocinero. Pero su pasatiempo favorito es salir con su mujer y su hija, que es la principal persona que lo mantiene decidido a perseguir sus sueños.

Personalmente, su logro más destacado es hacer del popping su trabajo y poder viajar y compartir su danza y conocimientos.

"Me gusta la nueva generación porque intenta crear algo nuevo y hacer pasos diferentes y formas únicas de interpretar el popping", dice. "Los nuevos bailarines crean constantemente nuevas variaciones de lo que hacíamos nosotros, y puedes ver y sentir que quieren impulsar el popping hacia el futuro. Hoy se ve que el popping se integra mucho más en otros géneros, lo que me parece estupendo. Quiero seguir contribuyendo a ello y elevar la escena todo lo posible".

06 JR Game

El bailarín alemán JR Game © JR Game

El krumper alemán JR Game nació en la ciudad de Kiel, en el estado de Schleswig-Holstein. Entró en su primera batalla en 2006, a los nueve años, después de que su hermano le dijera que si su crew llegaba a la final, él tendría que competir con ellos. Practicó muchísimo para esa batalla, y dio sus frutos. A partir de ahí, su carrera como bailarín y su destreza en las batallas se dispararon.

A los 11 años ya estaba clasificado entre los 20 mejores del mundo en la competición EBS Krump. Desde entonces, ha ganado unos 30 concursos en Europa. En 2022, sus logros más orgullosos en la batalla son llegar al top-8 en la competición EBS Krump por segunda vez y consolidar su estatus como uno de los mejores del mundo.

A sus 27 años, JR Game es uno de los krumpers más populares de Alemania y es respetado en la escena desde hace años. Al recordar todo lo que ha conseguido, dice: "Es difícil porque algunos logros son importantes para tu imagen y la comunidad, y otros son importantes para ti. Un gran logro para mí es representar a las personas con discapacidad en todo el mundo".

El significado de su nombre de nacimiento, Vehbi Can Yesil, que tiene una restricción en el brazo derecho, formó su forma de pensar, su carácter y su capacidad para superar cualquier debilidad con fuerza y determinación. Vehbi es un nombre masculino turco de origen árabe que significa "el don de Dios", mientras que su segundo nombre "Can" significa "vida".

JR Game dice que la competición más importante en la que ha tenido que competir es su propia vida. Atribuye su fama a su inagotable empuje y a su lucha por confiar en su singularidad mientras se mantiene positivo y muestra al mundo de lo que son capaces los bailarines con restricciones.

Fuera de la pista de baile, JR Game se ha labrado una exitosa carrera como actor, ha tenido un papel protagonista en la serie de televisión Crews & Gangs y está presentando una película que se estrenará en 2023. También es un apasionado de la creación y edición de sus propios programas.

Entre los fans más destacados de JR se encuentran Chris Brown, Blackeyed Peas y Omarion. Ha aparecido en anuncios de televisión y consiguió el trabajo de director creativo y bailarín en el vídeo musical de 2020, A Moment In Time, con el artista de jazz Avishai Cohen.

JR Game en el Red Bull Dance Your Style Alemania 2021 © León-Fabrice Liegener / Red Bull Content Pool

Otra de las pasiones de JR Game es la marca de moda que está creando para bailarines con discapacidades y una cremallera innovadora que está diseñando.

También se dedica a hacer crecer la escena del Krump en Berlín y a capacitar a los bailarines. Además, organiza regularmente eventos e imparte talleres por todo el mundo.

JR Game es un bailarín de krump en esencia, pero ha fusionado múltiples estilos de danza en su baile. En el futuro, le gustaría integrar más coreografía en su arte y estilo de LA.

Forma parte de la crew Game Fam y obtuvo su nombre de krump por su creador, llamado 'BIG'. Para JR Game, adoptar el apodo de 'JR' significa que hará todo lo posible por representar a su familia y hacerla sentir orgullosa.

Cuando se le pregunta qué bailarines le han inspirado a lo largo del camino, JR Game dice: "Inspirado no es la palabra. Creo que 'motivado' es mejor. Cualquier bailarín que lo esté petando en el escenario me motiva para esforzarme y conseguir más. No hay límites".

07 Yoshie

Yoshie, de las crews Ebony y Style of Fusion © Takahiro Lino

Yoshie nació en Fukuoka, Japón. Su padre le puso el nombre de Yoshie, que significa "alguien a quien le gusta estar rodeado de gente". Empezó a bailar en 1992, a los 18 años. Se formó en jazz, ballet, moderno, locking, punking, waacking, soul, breaking, house, hip-hop y pop. Yoshie se inspiró en profesores y mentores como Yoshibow, Sakami Seiji, Hasegawa Mieko, Harada Kaoru y su crew, Be Bop Crew. También es miembro de las crews Ebony y Style of Fusion.

Yoshie se ha ganado la fama en Japón y en el extranjero. Un vistazo a su Instagram muestra su flow funk y su musicalidad de alto nivel. Una auténtica fanática de la música, los vídeos de Yoshie se graban a menudo en un estudio, donde baila frente a enormes pilas de amplificadores Marshall, una batería y varios instrumentos.

Describe su estilo de baile como una combinación de diferentes estilos y bailando con fluidez como si estuviera nadando al ritmo de la música.

Ha recibido numerosos elogios en la escena underground. Yoshie ganó la batalla de baile de Street Kings dos años consecutivos, incluso en 2009 contra Salah, donde se llevó la victoria en un empate en la ronda final.

El mayor obstáculo que superó fue superar la presión de ganar Dance Alive Heroes, el mayor evento de batallas de todos los estilos de Japón. Durante los últimos 12 años, este ha sido el objetivo de Yoshie, que lo ganó por tercera vez en 2022.

Como instructora, las clases y talleres de Yoshie están muy solicitados. También ha coreografiado y actuado en directo en televisión en vídeos musicales y para una larga lista de estrellas japonesas.

Yoshie entrena todos los días. Su tipo de entrenamiento favorito es el control del cuerpo y un método especial que mantiene en secreto. También recibe clases regularmente y pasa mucho tiempo buscando nueva música y experimentando con varios géneros, influencias y estilos.

Yoshie vive en Tokio. Sus pasiones son socializar, salir de fiesta y encontrar una comprensión más profunda de sí misma. Yoshie es una bailarina expresiva y emocionalmente compleja. En el futuro, cree que el estatus social hacia los bailarines será cada vez más alto, pero espera que la gente siga conectada a la danza y la sienta de forma natural.

Será la primera vez que compita en el Red Bull Dance Your Style. En la final mundial, Yoshie dice que los fans y sus oponentes pueden esperar ser testigos de su acercamiento a la música mientras se expresa con varios estilos de baile.

08 Inxi

Inxi © Alexandr Antochvili

Inxi nació en Jakobstad, Finlandia, y ahora vive en Estocolmo, Suecia.

Inxi lleva bailando desde que tiene uso de razón. Recuerda haber bailado desde el jardín de infancia, pero jugó al fútbol durante siete años antes de pisar un estudio por primera vez. En la adolescencia, Inxi se puso más seria y comprometida con el entrenamiento y decidió volcar todos sus esfuerzos en la danza.

Los estilos principales de Inxi son el popping y el vogue femme, pero también le gusta entrenar y experimentar con diferentes géneros. Su primera batalla fue en 2010 en Uppsala, Suecia. Se presentó a la competición luchando en hip-hop, locking y popping, todo en el mismo día. Tres años más tarde, Inxi participó en su primera batalla de vogue, Streetstar, vestida de Sailor Moon, y rápidamente empezó a ganar fans dentro y fuera de la escena y a hacerse un nombre.

A Inxi le atraía el proceso de convertirse en algo que podía visualizar y soñar cuando luchaba, sin expectativas de cómo sería.

Describe su estilo de danza como ondulante y alienígena. Sus movimientos son suaves, pero también agudos, llamativos y potentes. Le gusta pensar que sus huesos son líquidos, y su estilo se asemeja a "un esqueleto líquido".

La danza es mi vida. Es una parte de mi identidad. Es mi verdadero amor que me guía y me cura Inxi

Inxi tiene una lista de victorias en batallas que le enorgullecen. Ganó la prestigiosa Streetstar Vogue Femme 2015, Nordic Juste Debout en Popping en 2016, Latex Ball en Nueva York en 2017 y la EXPG Allstyle Battle en Los Ángeles en 2018.

Su mayor orgullo es su reputación y estatus en la escena de los salones de baile a partir de 2019.

"La danza es mi vida", dice Inxi. "Es una parte de mi identidad. Es mi verdadero amor que me guía y me sana. Me cambia constantemente y me ayuda a crecer más como persona".

Fuera de la danza, sus pasiones son el yoga, la comida y la música. También le encantan los baños de hielo. Es vegana desde hace cinco años y es una terrible perdedora cuando se trata de ajedrez.

Será la primera vez que compita en el Red Bull Dance Your Style.