Todo lo que tienes que saber sobre Red Bull Dual Ascent

Una persona ‘sube en cabeza’, al igual que en una ruta deportiva, arriesgándose a trepar por encima de los bulones que le atraparían en caso de caída, mientras que la otra asegura. Para el próximo largo, cambian de posición, con el asegurador escalando el siguiente largo mientras el primer escalador descansa y asegura. Un "pitch" normalmente se define como lo que se puede escalar con una cuerda estándar, que suele tener entre 60 y 70 m de longitud, por lo que una pendiente suele tener entre 30 y 40 m de altura. La ruta de varios largos más legendaria del mundo es probablemente The Nose en El Capitán del Parque Nacional Yosemite.

La escalada de vía de varios largos se realiza en equipos de dos o más. Una persona ‘sube en cabeza’, al igual que en una ruta deportiva, arriesgándose a trepar por encima de los bulones que le atraparían en caso de caída, mientras que la otra asegura. Para el próximo largo, cambian de posición, con el asegurador escalando el siguiente largo mientras el primer escalador descansa y asegura. Un "pitch" normalmente se define como lo que se puede escalar con una cuerda estándar, que suele tener entre 60 y 70 m de longitud, por lo que una pendiente suele tener entre 30 y 40 m de altura. La ruta de varios largos más legendaria del mundo es probablemente The Nose en El Capitán del Parque Nacional Yosemite.

La escalada de vía de varios largos se realiza en equipos de dos o más. Una persona ‘sube en cabeza’, al igual que en una ruta deportiva, arriesgándose a trepar por encima de los bulones que le atraparían en caso de caída, mientras que la otra asegura. Para el próximo largo, cambian de posición, con el asegurador escalando el siguiente largo mientras el primer escalador descansa y asegura. Un "pitch" normalmente se define como lo que se puede escalar con una cuerda estándar, que suele tener entre 60 y 70 m de longitud, por lo que una pendiente suele tener entre 30 y 40 m de altura. La ruta de varios largos más legendaria del mundo es probablemente The Nose en El Capitán del Parque Nacional Yosemite.

Tus ojos no te engañan, sí, la presa de Verzasca te resulta familiar. Ha estado en varias películas, la más famosa en la película

Tus ojos no te engañan, sí, la presa de Verzasca te resulta familiar. Ha estado en varias películas, la más famosa en la película Goldeneye de James Bond , donde Bond salta en bungee. La presa retiene 23 millones de pies cúbicos de agua y permite un flujo de 46.000 pies cúbicos por segundo (eso es mucho) hacia el Lago di Vogorno, produciendo 234 GWh de energía por año. También es un escenario impresionante para Red Bull Dual Ascent.

Tus ojos no te engañan, sí, la presa de Verzasca te resulta familiar. Ha estado en varias películas, la más famosa en la película Goldeneye de James Bond , donde Bond salta en bungee. La presa retiene 23 millones de pies cúbicos de agua y permite un flujo de 46.000 pies cúbicos por segundo (eso es mucho) hacia el Lago di Vogorno, produciendo 234 GWh de energía por año. También es un escenario impresionante para Red Bull Dual Ascent.

La lista final de atletas aún no se ha confirmado, pero una cosa está clara. Podemos esperar a ver involucrados a escaladores de talla mundial como

La lista final de atletas aún no se ha confirmado, pero una cosa está clara. Podemos esperar a ver involucrados a escaladores de talla mundial como Sasha DiGulian, Alberto Ginés, Felipe Camargo y Petra Klingerl en la pared, además de Shauna Coxsey apoyando el evento desde el suelo. ¡Cada escalador traerá un compañero de escalada, por supuesto!

La lista final de atletas aún no se ha confirmado, pero una cosa está clara. Podemos esperar a ver involucrados a escaladores de talla mundial como Sasha DiGulian, Alberto Ginés, Felipe Camargo y Petra Klingerl en la pared, además de Shauna Coxsey apoyando el evento desde el suelo. ¡Cada escalador traerá un compañero de escalada, por supuesto!