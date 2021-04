Me va bien teniendo en cuenta la cantidad tan corta y limitada de pruebas que tuvimos. Por lo general tenemos tres días, pero esta vez solo tuvimos un día y medio. Cuando consideras la cantidad de cosas que tenemos que hacer relacionadas con la aerodinámica, es muy poco tiempo. Baréin ha sido una carrera especial pero vamos mejorando. Creo que se nota cada km.

11 cosas que no sabías de Checo

Es algo que te llama la atención cuando vienes de fuera. Te das cuenta de por qué el equipo tiene tanto éxito y también de su mentalidad. No les hace falta ser muy estrictos para concentrarse. Están relajados y, al mismo tiempo, rinden al máximo nivel. Es algo que Red Bull hace de manera única en el deporte.

No soy la persona adecuada para responder eso pero creo que, obviamente, la experiencia y una cultura diferente a la hora de sacar el máximo provecho de la carrera o del carro a lo largo de la temporada, además de desarrollar el carro. Ese valor también es muy importante en el equipo.

Mirando los datos veo que estoy dando grandes pasos y sé dónde me falta tiempo por vuelta. Veo dónde puedo mejorar.

