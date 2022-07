10. No te olvides de divertirte

8. Es una maratón, no un sprint

"No hay que volverse demasiado loco con el entrenamiento antes de un evento tan importante, pero estoy contento con mi preparación. Es intenso pero bastante bueno. Estuve dos largos días montando en Italia con Michele Bosi, el organizador de

"Comer y beber bien es 100% crucial. Desde aproximadamente una semana antes de la carrera, hay que empezar a comer abundantemente y dormir más de lo habitual porque lo vas a necesitar. Yo solía perder tanto durante la carrera que me quedaba exhausto y casi enfermo durante las dos semanas siguientes porque sometía a mi cuerpo a mucho estrés. Por eso es muy importante prepararse bien antes de la carrera".

"Estoy montando una nueva moto que nadie ha competido nunca en el hard enduro. La moto es muy buena. Beta me ha ayudado mucho. Estoy trabajando por mi cuenta, pero si necesito algo, son muy buenos para ayudarme. Mi mecánico y yo tenemos la moto desde principios de 2021, así que no tuvimos demasiado tiempo para prepararnos para la Romaniacs de la pasada temporada, pero con una muy buena puesta a punto nos metimos entre los cinco mejores".

"Mi padre es totalmente mi equipo de apoyo. Siempre está a mi lado. Cuando me retire hemos acordado que él volverá a competir y yo le apoyaré".

Mani Lettenbichler: "Mi padre es totalmente mi equipo de apoyo. Siempre está a mi lado. Cuando me retire hemos acordado que él volverá a competir y yo le apoyaré".

Mani Lettenbichler: "Mi padre es totalmente mi equipo de apoyo. Siempre está a mi lado. Cuando me retire hemos acordado que él volverá a competir y yo le apoyaré".

. "La pista es diferente cada año. En 2021 no cambiamos mucho el recorrido porque la carrera del año anterior se celebró en octubre, lo que nos dio menos tiempo para encontrar nuevas pistas. Pero hemos acumulado muchos conocimientos de los últimos 19 años y mezclamos las cosas para hacerlo interesante y asegurarnos de que haya tantas sorpresas como sea posible. Por eso hemos añadido una etapa maratón, para poder adentrarnos en el campo y explorar más allá".

Martin Freinademetz, fundador de Red Bull Romaniacs y antiguo snowboarder profesional . "La pista es diferente cada año. En 2021 no cambiamos mucho el recorrido porque la carrera del año anterior se celebró en octubre, lo que nos dio menos tiempo para encontrar nuevas pistas. Pero hemos acumulado muchos conocimientos de los últimos 19 años y mezclamos las cosas para hacerlo interesante y asegurarnos de que haya tantas sorpresas como sea posible. Por eso hemos añadido una etapa maratón, para poder adentrarnos en el campo y explorar más allá".

Martin Freinademetz, fundador de Red Bull Romaniacs y antiguo snowboarder profesional . "La pista es diferente cada año. En 2021 no cambiamos mucho el recorrido porque la carrera del año anterior se celebró en octubre, lo que nos dio menos tiempo para encontrar nuevas pistas. Pero hemos acumulado muchos conocimientos de los últimos 19 años y mezclamos las cosas para hacerlo interesante y asegurarnos de que haya tantas sorpresas como sea posible. Por eso hemos añadido una etapa maratón, para poder adentrarnos en el campo y explorar más allá".

"El tiempo es otro factor interesante. Lo que ocurre con el Red Bull Romaniacs es que puedes partir de un valle en el que ha llovido y luego encontrarte con que el resto de la zona está totalmente seca. Y si te has preparado para un clima húmedo, vas a tener problemas".

Paul Bolton: "El tiempo es otro factor interesante. Lo que ocurre con el Red Bull Romaniacs es que puedes partir de un valle en el que ha llovido y luego encontrarte con que el resto de la zona está totalmente seca. Y si te has preparado para un clima húmedo, vas a tener problemas".

Paul Bolton: "El tiempo es otro factor interesante. Lo que ocurre con el Red Bull Romaniacs es que puedes partir de un valle en el que ha llovido y luego encontrarte con que el resto de la zona está totalmente seca. Y si te has preparado para un clima húmedo, vas a tener problemas".

"Hacía años que no teníamos un tiempo tan bueno, así que si se mantiene quizás todo el mundo pueda pasar un rato agradable y relajado. La lluvia lo hace más dramático. No solo lo hace más difícil para los pilotos, sino que dificulta la organización, así que nadie lo desea".

Martin Freinademetz: "Hacía años que no teníamos un tiempo tan bueno, así que si se mantiene quizás todo el mundo pueda pasar un rato agradable y relajado. La lluvia lo hace más dramático. No solo lo hace más difícil para los pilotos, sino que dificulta la organización, así que nadie lo desea".

Martin Freinademetz: "Hacía años que no teníamos un tiempo tan bueno, así que si se mantiene quizás todo el mundo pueda pasar un rato agradable y relajado. La lluvia lo hace más dramático. No solo lo hace más difícil para los pilotos, sino que dificulta la organización, así que nadie lo desea".

"Es una carrera larga. Para la Clase Gold, tienes que ir a tope desde el principio hasta el final, pero para Silver y Bronze, solo tienes que ir a lo seguro, mantener la moto en movimiento y no complicarte demasiado para poder terminar. Si no luchas contra la moto, puedes ahorrar un poco de energía".

Graham Jarvis: "Es una carrera larga. Para la Clase Gold, tienes que ir a tope desde el principio hasta el final, pero para Silver y Bronze, solo tienes que ir a lo seguro, mantener la moto en movimiento y no complicarte demasiado para poder terminar. Si no luchas contra la moto, puedes ahorrar un poco de energía".

Graham Jarvis: "Es una carrera larga. Para la Clase Gold, tienes que ir a tope desde el principio hasta el final, pero para Silver y Bronze, solo tienes que ir a lo seguro, mantener la moto en movimiento y no complicarte demasiado para poder terminar. Si no luchas contra la moto, puedes ahorrar un poco de energía".

"En esta carrera hay que saber cuándo hay que apretar y cuándo no, y es una sensación que se desarrolla con la experiencia".

Paul Bolton: "En esta carrera hay que saber cuándo hay que apretar y cuándo no, y es una sensación que se desarrolla con la experiencia". Taddy Błażusiak podría incluso ganarla. Está lo suficientemente en forma, es lo suficientemente fuerte y definitivamente tiene las habilidades. Pero es tan competidor que sigue intentando ganarla el primer día y se trata de estar ahí el último día en una posición de lucha cuando tienes la visión y el cuerpo en sintonía con la moto".

Paul Bolton: "En esta carrera hay que saber cuándo hay que apretar y cuándo no, y es una sensación que se desarrolla con la experiencia". Taddy Błażusiak podría incluso ganarla. Está lo suficientemente en forma, es lo suficientemente fuerte y definitivamente tiene las habilidades. Pero es tan competidor que sigue intentando ganarla el primer día y se trata de estar ahí el último día en una posición de lucha cuando tienes la visión y el cuerpo en sintonía con la moto".

Ready to race

No hay que tener miedo de mojarse

Ski champion Marcel Hirscher is racing in the tough Red Bull Romaniacs

In their element

The Red Bull Romaniacs course soars above 3,500 metres

"Esprintar de principio a fin. Simplemente corre todos los días de principio a fin y supera todos los obstáculos lo más rápido posible. No puedes ganar el primer día, pero sí puedes prepararte para el resto de la semana. No quieres empezar con el pie izquierdo".

Jonny Walker: "Esprintar de principio a fin. Simplemente corre todos los días de principio a fin y supera todos los obstáculos lo más rápido posible. No puedes ganar el primer día, pero sí puedes prepararte para el resto de la semana. No quieres empezar con el pie izquierdo".

Jonny Walker: "Esprintar de principio a fin. Simplemente corre todos los días de principio a fin y supera todos los obstáculos lo más rápido posible. No puedes ganar el primer día, pero sí puedes prepararte para el resto de la semana. No quieres empezar con el pie izquierdo".