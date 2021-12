Ser coronado como el mejor jugador en solitario de League of Legends del mundo es el sueño (muy posible) de los 20 atletas amateurs que han llegado hasta aquí, pero su camino comenzó en marzo con los Nationals. Estos encuentros clasificatorios seleccionaron a los mejores jugadores en solitario de cada país, que fueron convocados a las Finales Nacionales para determinar quiénes pasarían a la siguiente fase en función de su historial de victorias y derrotas. Tras una dura competición, los ganadores se enfrentarán en las Finales Regionales de Red Bull Solo Q los días 13 y 14 de noviembre, lo que nos dejará con los mejores jugadores 1v1 para las Finales Mundiales. Además, también se celebraron eliminatorias internacionales online, especialmente para los países que no tenían sus propias eliminatorias nacionales, y los ganadores pasaron directamente a la Final Mundial.

Ser coronado como el mejor jugador en solitario de League of Legends del mundo es el sueño (muy posible) de los 20 atletas amateurs que han llegado hasta aquí, pero su camino comenzó en marzo con los Nationals. Estos encuentros clasificatorios seleccionaron a los mejores jugadores en solitario de cada país, que fueron convocados a las Finales Nacionales para determinar quiénes pasarían a la siguiente fase en función de su historial de victorias y derrotas. Tras una dura competición, los ganadores se enfrentarán en las Finales Regionales de Red Bull Solo Q los días 13 y 14 de noviembre, lo que nos dejará con los mejores jugadores 1v1 para las Finales Mundiales. Además, también se celebraron eliminatorias internacionales online, especialmente para los países que no tenían sus propias eliminatorias nacionales, y los ganadores pasaron directamente a la Final Mundial.

Ser coronado como el mejor jugador en solitario de League of Legends del mundo es el sueño (muy posible) de los 20 atletas amateurs que han llegado hasta aquí, pero su camino comenzó en marzo con los Nationals. Estos encuentros clasificatorios seleccionaron a los mejores jugadores en solitario de cada país, que fueron convocados a las Finales Nacionales para determinar quiénes pasarían a la siguiente fase en función de su historial de victorias y derrotas. Tras una dura competición, los ganadores se enfrentarán en las Finales Regionales de Red Bull Solo Q los días 13 y 14 de noviembre, lo que nos dejará con los mejores jugadores 1v1 para las Finales Mundiales. Además, también se celebraron eliminatorias internacionales online, especialmente para los países que no tenían sus propias eliminatorias nacionales, y los ganadores pasaron directamente a la Final Mundial.

Y sí, nos has oído bien: estos partidos se deciden mediante un sistema de puntuación único que permite determinar el mejor jugador individual en lugar de un equipo entero. La partida se desarrolla de forma normal, pero el formato 1v1 significa que el rendimiento individual es crucial. El ganador de estas partidas se determina alcanzando la Primera Sangre, destruir la torre del oponente o por alcanzar una puntuación de 100 minios.

Y sí, nos has oído bien: estos partidos se deciden mediante un sistema de puntuación único que permite determinar el mejor jugador individual en lugar de un equipo entero. La partida se desarrolla de forma normal, pero el formato 1v1 significa que el rendimiento individual es crucial. El ganador de estas partidas se determina alcanzando la Primera Sangre, destruir la torre del oponente o por alcanzar una puntuación de 100 minios.

Y sí, nos has oído bien: estos partidos se deciden mediante un sistema de puntuación único que permite determinar el mejor jugador individual en lugar de un equipo entero. La partida se desarrolla de forma normal, pero el formato 1v1 significa que el rendimiento individual es crucial. El ganador de estas partidas se determina alcanzando la Primera Sangre, destruir la torre del oponente o por alcanzar una puntuación de 100 minios.