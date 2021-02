“Tras un largo periodo de pausa, ha sido fantástico volver a ver mi moto y ponerme el mono. 2020 ha sido un año difícil para todos y especialmente para mí porque la lesión me obligó a ver las carreras desde casa. He continuado trabajando con los médicos, con mi equipo y conmigo mismo para recuperarme y volver a MotoGP. Por supuesto, me habría gustado haber podido regresar antes, pero es muy importante escuchar a los doctores y a mi cuerpo para así recuperarme totalmente. Me puedo imaginar el mejor de los regresos, subirme a lo moto y enseguida volver a ser el mismo pero será difícil que todo sea así. Veremos si me hace falta una carrera, dos o media temporada hasta que vuelvo a ser el Marc de siempre”, explicó Marc Márquez.