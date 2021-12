Chorus es el regreso triunfal del shooter espacial arcade

Chorus se sitúa en un universo ficticio de ciencia ficción en el que un gobernante fascista, simplemente conocido como “El Gran Profeta” está buscando eliminar a cualquier población que no se una a su régimen. Un fanatico religioso, el Gran Profeta y todos sus seguidores buscan que toda la galaxia cante “en coro”.

Como tal Chorus es un juego de combate espacial tipo arcade, si te gustan los títulos de Ace Combat o similares te sentirás como en casa controlando la nave de Nara. En su totalidad consideramos que Chorus es un juegazo, perfecto para los amantes del combate aéreo estilo arcade y si te gustan las historias de ciencia ficción que no se toman en serio a sí mismas, aun mejor.

Aun así, el juego no está libre de errores, las primeras horas del juego las pasas piloteando una nave genérica que en general no se siente muy poderosa ni satisfactoria de controlar. La experiencia de juego mejora considerablemente cuando llegas a la segunda área del juego, en donde encuentras a Forsaken; la nave de combate de Nara que por cierto, tiene una conciencia propia y está muy enojada de que la abandonaste por siete años.

Forsaken es una nave mucho más rápida y mucho más poderosa, por lo que te recomendamos que cuando inicies el juego corras a completar las misiones principales y no regreses a completar los sidequests de esta primera área hasta que tengas control de Forsaken.

