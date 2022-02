Elden Ring ofrece un mundo abierto que en pleno 2022 se siente fresco

From Software y yo nunca hemos sido grandes amigos, veo las fiestas que organiza, lo bien que se la pasan todos ahí y pienso "Wow, yo también quiero ser parte de esa fiesta" pero cada que participo termino yéndome por que no me la paso bien; aun así, en cada fiesta que organiza quiero estar ahí.

Personalmente los únicos videojuegos del estudio que he disfrutado y terminado son Bloodborne y el remake de Demon's Souls. Me es muy grato compartirles que las 16 horas que he pasado en las Tierras Intermedias de Elden Ring han sido 16 horas que he disfrutado muchísimo y genuinamente todos los días desde que tengo acceso al juego cuento los minutos para terminar de trabajar y dedicarle unas horas mas.

Elden Ring es el videojuego mas inmersivo que he jugado recientemente. El gran diferenciador entre Elden Ring y los títulos anteriores de From Software es el énfasis en el mundo abierto, este mundo abierto sin duda también se diferencia de los demás mundos abiertos que empresas como Ubisoft nos han ofrecido hasta el hartazgo.

El juego te inicia como un "Sin Luz", empiezas en una cueva donde se te ofrecerá un sencillo tutorial. Si has jugado un juego de From en el pasado, te sentirás como en casa pues en ese aspecto nada ha cambiado mucho. Cada espadazo que debe de ser calculado, sientes el peso de tu equipamiento y de tu espada, los golpes reducen tu estamina, un error, incluso frente al enemigo mas escuálido del juego, te puede costar la vida.

Para tu fortuna, ese costo no es muy alto; al igual que en títulos anteriores la muerte solo significa ser teletransportado al ultimo sitio de gracia visitado (el nombre que el juego le da a los checkpoints y areas de descanso), perder todo tu dinero y que los enemigos de la zona se restablezcan. Ojo, que si llegas al lugar donde quedo tu cadaver puedes recuperar tu dinero, así que nuevo, el costo de perder la vida no es muy alto.

Es bueno que el costo sea bajo pues vas a morir, mucho, normalmente de manera consecutiva con muy poco tiempo entre una muerte y la que sigue. Uno de los muchos platos fuertes que te ofrece Elden Ring son las muchísimas batallas contra jefes que vas a encontrar en el mundo abierto del juego, unas mas fáciles que otras, pero todas desafiantes a su propio modo.

De hecho, al ser un juego de mundo abierto puede ser normal que en algún momento te encuentres con algún jefe para el que no estas preparado para vencer, la mejor manera de evitar la frustración en estos momentos es simplemente escabullirte o ir a explorar otra área para subir de nivel y regresar cuando seas mas fuerte o tengas mejor equipamiento.

Elden Ring © From Software

Para que esta lección te quede totalmente clara el primer encuentro que tienes en cuanto sales de la cueva del tutorial es con un jefe que va montado a caballo y que personalmente, 16 horas después, yo personalmente aun no he podido vencer. Imperativo para tu éxito es aprender a distinguir entre un buen momento para luchar y un buen momento para escapar, de otro modo la frustración te va a ganar y terminaras abandonando este excelente juego.

Ese es un jefe que no he podido derrotar, pero al menos he derrotado otros diez en mi camino para transformarme en el Elden Lord de la Tierra Intermedia, lo mejor de todo es que de esos diez solo uno de ellos ha sido un jefe no opcional. Los desarrollos de From son conocidos por sus brutales y tensas batallas contra jefes y Elden Ring no es la excepción.

El mundo abierto del juego es prácticamente un campo de descubrimiento para encontrar a todos los jefes que el mundo esconde y cuando digo esconde no lo menciono solo de manera figurativa. La mayoría de los jefes a los que me he enfrentado los he encontrado explorando el mundo, descubriendo una puerta o una cueva y explorando una cueva que nada tiene que ver con la aventura principal pero cuyo clímax es una batalla contra un jefe y alguna recompensa útil.

Las mejores armas y equipamientos que he conseguido han sido como recompensas de estas luchas, los puntos de experiencia que consigo me ayudan a subir de nivel para regresar a la ultima batalla donde me atore y al fin poder superarla. Esto es lo que hace a Elden Ring la propuesta mas accesible de From Software a la fecha, puedes mitigar tu frustración simplemente yéndote a explorar otra área del mapa.

Elden Ring © From Software

Además de esto el juego cuenta con un sistema de invocaciones, llamadas "cenizas" en el juego, en el que usando puntos de magia puedes invocar espíritus que te ayudan en batalla. Estos espíritus han sido una ayuda esencial en mis batallas mas frustrantes, usarlos o no es una decisión completamente personal y esta es una manera en la que From ayuda a jugadores de diferentes rangos de habilidad a navegar la dificultad del juego. Personalmente, lo agradezco muchísimo.

Después de la "Assassins Creedificacion" de los videojuegos de mundo abierto, el mundo que Elden Ring nos ofrece es un respiro de aire fresco. No hay iconos regados en el mapa que te marquen sitios de interesan, al contrario; si un sitio te interesa puedes ir a explorarlo, si en ese momento no puedes accesarlo o te mueres, tú mismo puedes dejar una marca en el mapa para recordarte a donde ir después. Bueno, eso si de casualidad ya encontraste el mapa de esa zona porque ni eso te da Elden Ring, si quieres un mapa de la zona en la que te encuentras vas a tener que buscarlo.

Esta ausencia de una guia hace que el mundo se sienta vivo y misterioso, es un mundo abierto que en pleno 2022 te da una sorpresa detrás de otra. Descubrir estos detalles, estas sorpresas, es una experiencia verdaderamente riquisima.

El juego está lleno de misiones secundarias, en el mundo te encontrarás personajes que te pedirán favores y solicitaran que cumplas alguna mision, pero si quieres darle seguimiento a estas tareas tendrás que hacerlo en un bloc de notas ya que el juego no te ofrece ninguna manera de darle seguimiento a estas tareas mas alla de tu memoria.

Elden Ring es una verdadera obra maestra, un juego abierto en todos los sentidos de la palabra. Abierto para que lo juegues y te especialices en el estilo de combate o magia que más te acomode y abierto para que lo explores y descubras a tu propio ritmo. El equilibrio que el juego alcanza entre tensas y dolorosas batallas contra jefes despiadados y momentos de relajación y asombro mientras exploras el mundo abierto es perfecto.

Tómalo de alguien que no es fanático en general de From Software; si quieres un juego que se sienta como una verdadera bocanada de aire fresco, que te permite descubrirlo a tu propio ritmo, que se atreve a soltarte la mano y a sorprenderte y que te pateara el trasero una y otra vez, pero confiara en tu criterio para retirarte de batallas que no puedes ganar, Elden Ring es para ti.

Elden Ring estará disponible en PC, PS4/5 y Xbox One y Series X/S el 25 de Febrero. Nosotros jugamos en la versión de PS5.