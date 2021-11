Far Cry 6 deja ver las grietas en la fórmula de la serie

Si jugaste Far Cry 3, Far Cry 4 o Far Cry 5 ya has jugado Far Cry 6. Las innovaciones que ha tenido la serie en cada iteración han sido marginales y es probable que los mismos desarrolladores del juego lo saben ya que desde Far Cry 3 la comunicación alrededor del juego se ha enfocado en su narrativa y especialmente en sus villanos, no en sus mecánicas.