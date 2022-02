Horizon Forbidden West - Mas no siempre es sinónimo de mejor

Antes de sentarme a escribir esta reseña decidí revisar cuantas horas de juego había logrado tener con Horizon II: Forbidden West, el total al momento es de veinte horas. Por curiosidad también busque las horas de juego que registre en el primer titulo de la franquicia, incluyendo el DLC jugué Horizon: Zero Dawn por un total de 97 horas.

Quise hacer esa revisión rápida antes de redactar la reseña para mas o menos estimar cuanto tiempo te va a pedir Horizon II para experimentarlo al máximo y esas veinte horas de juego que llevo me indician que este es un juego que mínimo te pedirá ciento cincuenta horas para ser completado al máximo, al menos una sesenta si quieres solo carrerear la campaña. ¿Por que inicio la reseña hablando del tamaño del juego? A mi parecer su tamaño es lo que lo define, Horizon II: Forbidden West ha sido "Assassins Creedificado" y el resultado es algo masivo.

En las veinte horas de juego que he podido disfrutar, y que quede claro que las he disfrutado, apenas "termine" el área inicial del juego, estoy iniciando la segunda área y apenas se me han revelado quienes son los antagonistas de mi misión. Dejándome llevar por las areas grises del mapa, hay al menos otras siete areas que me falta descubrir.

La realidad es que tengo sentimientos encontrados respecto a "masificación" de Forbidden West; Zero Dawn fue uno de mis juegos favoritos de 2017, empezando por el mundo, el increíble combate táctico para derribar a las bestias mecánicas mas grandes, los agradables personajes y la muy interesante historia de ciencia ficción con tintes ecologistas me atraparon por completo.

Forbidden West inicia seis meses después de la batalla climática que se vivió en Zero Dawn, Aloy esta buscando una copia de GAIA, la IA encargada de generar un planeta rehabitable, pero sus esfuerzos han sido en vano. Aloy se entera de un proyecto de colonización espacial, Far Zenith, que existió en la misma época de Zero Dawn y es posible que en Far Zenith exista una copia viable de GAIA.

Encontrar y reiniciar esta copia de GAIA antes de que el mundo colapse es tu misión principal, esta es la linea argumental principal del juego y personalmente la que mas me interesa. Esta narrativa hace eco a las ansiedades ecológicas que estamos viviendo hoy en día, Zero Dawn fue un proyecto que intento salvar al mundo del colapso y ahora se nos presenta Far Zenith como otro proyecto que tenia el mismo objetivo pero a través de la colonización especial. En Zero Dawn vimos como el ego de Ted Faro llevo a la civilización a la ruina y me interesa mucho saber como concluirá el arco argumental de Far Zenith. No dejo de ver la meta narrativa de Horizon como una critica al tecno optimismo con el que algunos se enfrentan al inminente colapso climático de nuestro planeta.

Horizon Forbidden West © Sony

Al momento y mas allá de la introducción del juego en la primera hora, no he recibido mas que migajas de esta linea argumental. Similar a la meta narrativa del mundo moderno en Assassins Creed, esta linea argumental es una que se da de poco a poco y entre grandes objetivos que son mucho mas directos en el mundo que Aloy habita en el presente.

Si, tu misión principal es restaurar GAIA por que eso es lo único que salvara al mundo pero para lograrlo vas a tener que resolver conflictos políticos entre los Carja y los Tenakth. Los Tenakth por cierto tienen tres facciones y una cuarta facción de rebeldes que esta en guerra civil con las otras tres, ¡buena suerte recuperando el código de GAIA que esta en una estructura controlada por los rebeldes!

Otra nueva tribu son los Utaru, una tribu pacifica principalmente de granjeros pero que esta pasando una temporada de cosechas pobres. Las maquinas que atendían sus tierras ahora los atacan, pero nadie tiene permitido entrar a la montaña sagrada de donde vienen esas maquinas y si, en esa montaña secreta también hay una función de GAIA.

A pesar de llevar veinte horas de juego me puedo dar una idea que la estructura será así en las diferentes areas: encuentra una nueva función de GAIA que te dice donde esta la otra función de GAIA, resuelve los problemas presentes que te impiden llegar a esa función, repite.

Eso por supuesto enfocándonos en el arco argumental principal del juego, pero como buen videojuego de mundo abierto de 2022 que se respeta a si mismo, Forbidden West esta lleno, pero lleno de actividades secundarias. Escalar antiguas ruinas Carja para recuperar cierta tecnología que un personaje quiere, explorar sitios antiguos para encontrar cierto coleccionable y muchos mas sidequests con sus propias líneas argumentales. Algo impresionante es que no se escatimo en ningún área del juego, incluso las sidequests mas auto conclusivos e insignificantes para la linea argumental central del juego cuentan con actuación de voz y animaciones de primerísimo nivel.

Todos los aspectos técnicos del juego brilla, como alguien que favorece jugar de manera sigilosa en verdad aprecio la variedad, brutalidad y detalle que le dieron a las animaciones de asesinato sigiloso. Al igual que Zero Dawn, Forbidden West te ofrece un mundo en el que es un deleite perderte, caminar y descubrir algo nuevo. Aunque de algún modo, la densidad de contenido que tiene el juego es tal que hacer un descubrimiento cuando deambulas por el mundo no se siente tan especial como en Zero Dawn.

De nuevo, el tamaño es una de las cualidades que define principalmente a este titulo y eso aplica para todo. Una de las adiciones que favorezco en menor capacidad es la amplia variedad de armas que ofrece el juego. En Zero Dawn existía un arma de cada tipo con diferentes variedades de rareza, en Forbidden West existen N armas de cada tipo, cada una con diferentes propiedades y rareza. Algo que en Zero Dawn era simple, para tener la versión mas completa de cada arma solo consigue la mas rara de su tipo, en Forbidden West es un poco mas engorroso ya que tienes que evaluar cada arma de manera individual. Aunque esto da mas flexibilidad táctica y personalización para el combate, sin duda es una capa de complejidad que no consideramos necesaria.

El plato fuerte de este festín, al menos para nosotros, sigue siendo el combate. Personalmente estamos jugando en hard ya que al igual que en Zero Dawn eso hace que cada encuentro con las maquinas sea uno táctico que no se puede ganar por fuerza bruta. Tener que estudiar las rutas, los debilidades y fortalezas elementales de cada maquina, analizar que partes atacar primero, plantar trampas y hacer que caigan en ellas, todo eso sigue siendo una increíble y tensa danza que te hace sentir como el depredador dominante de este mundo cuando lo logras hacer con éxito. Por otro lado, jugar en Hard asegura que no vas a sobrevivir mas de dos golpes aunque vengan de la maquina mas débil.

En nuestras veinte horas con Forbidden West nos hemos encontrado con maquinas nuevas que nos obligan a pensar muy creativamente a la hora de luchar contra ellas. Sin duda estos combates son nuestros momentos favoritos a la hora de jugar.

En general tenemos sentimientos encontrados: ¿estamos felices de volver a este mundo? Si. ¿Estamos invertidos en la historia principal? Si. ¿Vamos a terminar el juego? Genuinamente no sabemos si nos vayan a cansar las pequeñas líneas argumentales que hay entre cada gran hito de la historia principal, pero esperamos si hacerlo. ¿Nos abruma la cantidad de contenido que existe en el juego? Sin duda.

La pregunta mas importante y por la que seguramente estas leyendo esta reseña ¿Recomendamos jugar Horizon: Forbidden West? Creo que al final del día eso depende de tus gustos y en otra medida también de tu presupuesto. Quieres un juego masivo, que te va a durar seguramente hasta doscientas horas si le sacas todo el jugo posible: adelante, juégalo. Lo vas a disfrutar muchísimo. ¿Te gustan mas las experiencias enfocadas que no pasan de las 25 horas? Evítalo a toda costa, este es un juego que te va a cansar.

Jugamos Horizon II Forbidden West en un Playstation 5. El juego estará disponible de manera exclusiva en las consolas de Sony el 18 de Febrero.