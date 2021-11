House of Ashes - Una gran historia acompañada de unos buenos sustos

House of Ashes es la tercera entrega de la antología de Dark Pictures, una serie de juegos cortos de terror (6 a 8 horas) desarrollados por SuperMassive Games, mejor conocidos por Until Dawn, y publicados por Bandai Namco. A pesar de ser la tercera entrega de la antología, precedida por Man of Medan y Little Hope, es apenas la primera que jugamos y la verdad es que quedamos más que agradablemente sorprendidos. Con confianza te compartimos que la experiencia nos encantó.