Voice of Cards - Un JRPG simple en un mundo hecho de cartas

Los que nos leen saben que desde NieR: Automata la palabra de San Yoko Taro es religión en este hogar, es por ello que cuando escuchamos la inconfundible música de Keichi Okabe en el Nintendo Direct donde se revelo Voice of Cards: The Isle Dragon Roars no pudimos evitar sentir una inmensa emoción.

Si eres un fanático de los JRPG's, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars te hará sentir como en casa. Que la estética de cartas no te confunda, este juego no es un deck builder ni nada similar, mecánicamente es un JRPG hecho y derecho. Todo lo de las cartas es una decisión estética que no podemos evitar pensar se tomo para ahorrar un poco de presupuesto.

Independientemente del motivo por el que se haya tomado esta decisión, el compromiso que se toma hacia la estética es admirable. Todo en el juego es una carta, los personajes, los enemigos, los menús, literalmente todo. En un clásico apego a la formula JRPG vas a tomar el control de un grupo de tres protagonistas, un héroe, una bruja y un dragón, que buscando la gran recompensa que ofrece la reina se aventuran a una misión para eliminar a un dragón que ha estado aterrando al reino.

Conforme el juego avanza otros dos personajes se unirán a tu grupo, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Cada personaje puede equipar hasta cuatro habilidades y en cuanto tengas mas de tres miembros de tu grupo o mas de cuatro habilidades tendrás que gestionar a quienes tienes activo. La realidad es que la gestión se hace mas en base a tus preferencias, ya que todos los miembros del grupo consiguen experiencia en batalla estén o no activos en la lucha. Esto hace que la rotación de personajes activos sea una simple cosa de gusto.

Para los estándares actuales, Voice of Cards es un juego corto. Los siete capítulos del juego te ocuparan entre ocho y diez horas, pero la verdad es que con tantos juegos masivos en el mercado siempre es un respiro cuando sale un titulo que no busca monopolizar tu tiempo. Otro detalle a tomar en cuenta, que también se siente en función del ahorro y que no nos encanto, es que ninguno de los personajes cuenta con actuación de voz. Todos los eventos y diálogos del juego son narrados por un mismo narrador, la verdad es que en la mayoría de los casos el narrador mantiene un monótono que si termina volviendo bastante cansado el escucharlo constantemente. Esta narración y el contexto de las cartas hace que quede claro el gimmick del juego: Voice of Cards quiere hacerte sentir como si estuvieras jugando una campaña de calabozos y dragones, esto es reforzado también con los eventos que suceden en los mapas y el uso de los dados para activar ciertas habilidades en el combate. En general lo logra, pero si nos hubiera encantado escuchar a estos personajes tener voz ya que al expresarse a través de un tercero (el narrador) si pierden personalidad.

En general como JRPG, Voice of Cards cumple, pero ahora hablemos de el como parte de la obra de Yoko Taro. Voice of Cards: The Isle Dragon Roars es el tercer titulo con la dirección creativa de Taro que se lanza después del mega éxito que fue NieR: Automata. Es el primer titulo post-lanzamiento que no es móvil ni gacha , es también el primero que jugamos ya que la verdad los juegos gacha son algo que detestamos.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars © Square-Enix

En Voice of Cards vamos a encontrar algunas de las subversiones por las que Taro es conocido. Un detalle divertido es que al inicio del juego controlamos a tres héroes que bien pueden ser descritos como cliché de los JRPG's solo para mas tarde darnos cuenta que eso solo es el tutorial y esos no son los héroes que controlaremos. De hecho, durante todo el juego tu grupo le esta persiguiendo los talones a estos "grandes" héroes, es muy "Taro" ponernos en control de los segundones. También encontraremos la clásica firma de Taro en la que muchos de los lugares y monstruos no son lo que nos dejan ver a simple vista, esto en especial se deja ver en las historias ocultas detrás de cada carta que profundizan mas allá de la superficie en las historias de cada uno de los personajes, mostrándonos sus motivaciones.

Igual son detalles, la realidad es que Voice of Cards: The Isle Dragon Roars es mas un JRPG genérico que una "obra de Yoko Taro". El rumbo que Square-Enix le ha dado a la carrera del autor en el mundo post-NieR: Autómata es extraño e inevitablemente invita a la pregunta ¿Qué planea Square-Enix para Yoko Taro? Se siente como si los proyectos que le están dando es solo para no dejarlo ir, lo cual por cierto seguro causaría un motín entre sus apasionados fans, pero al mismo tiempo pareciera que no le quieren volver a soltar un proyecto del tamaño de Autómata lo cual de nuevo es extraño ya que es el primer juego de Taro en probar ser un éxito comercial ¿por que Square-Enix le recortaría la correa cuando al fin demuestra que puede llevar un proyecto de ese tamaño a buen puerto?

La verdad es que esa es una pregunta que solo el tiempo responderá. El tiempo dirá si en menos de un año anuncian otro juego pequeño/mediano con su dirección creativa o si al fin nos muestran el siguiente "gran juego" del autor, no perdemos la esperanza de que tal vez este trabajando en el. Mientras tanto Voice of Cards: The Isle Dragon Roars es un buen tentempié, algo para acortar la espera. Sin duda lo recomendamos a los fanáticos del trabajo de Taro y a los fanáticos de los JRPG's, sean o no fanáticos del autor.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ya se encuentra disponible en PC, Nintendo Switch y PS4.