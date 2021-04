El Paricutín es el volcán más joven del mundo y está situado en el estado de Michoacán, México. Tras haber aparecido repentinamente en un campo de maíz en el año 1943, hizo erupción. Pero no fue una erupción ordinaria, ya que duró 9 años, 11 días y 10 horas.

La lava recorrió unos 10 kilómetros. No hubo víctimas humanas, pero el volcán dejó sepultado a dos poblados: Paricutín y San Juan Parangaricutiro.

Lo que más me gustó de Riding a Legend fue la ubicación. Estar en un lugar tan mágico y con tanta historia, ¡no tiene comparación! Las vistas que teníamos eran increíbles.

El mayor reto que tuve en este proyecto fue lograr subir el volcán, sin ayuda. Y tener que cuidar la moto durante la semana de grabación, ya que el terreno no perdona y podía frenar todo por algún problema mecánico en cualquier momento.

