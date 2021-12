(Se ríe). Sí, me hacen esa pregunta todo el tiempo pero para mí, de verdad, no hay uno preferido. Todos los títulos tienen el mismo valor. Luego hay circunstancias diferentes desde el punto de vista emocional o deportivo. No hay dos temporadas iguales. ¡Estoy orgulloso de los ocho!

Es una de las carreras míticas del automovilismo, aunque tengo un conocimiento bastante limitado de ella, es algo que me atrae. Estoy buscando un nuevo reto, pero todavía no hay nada seguro. No se trata solo de participar, no voy a ponerme al volante de un Toyota para eso.

