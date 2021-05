"Es un honor estar en un equipo con uno de los mejores del mundo. Estaba emocionado pero a la misma vez un poco intimidado. Al comienzo era difícil entrar. Tenía que lanzarme. Era tímido e inseguro. Me costaba encontrar mi ritmo pero ahora es mucho más fácil y me siento parte del familia."

Andreassen puede ser nuevo, pero ciertamente no está sobrestimado.

Para Avancini, los resultados de Andreassen – notablemente un dos veces Campeón Juvenil de Cross-Country MTB y por supuesto su victoria en la Copa del Mundo en su debut élite en Nové Město – son conocidos, pero su personaje no lo era.

"Es difícil imaginar como es una persona antes de poder conocerla. No conoces al rider fuera de su bicicleta. Ha sido interesante ir conociendo mejor a Simon como persona y no solo como un rider"

"Tuvimos una buena conversación cuando Simon se unió al equipo. Le dije 'se tu mismo y las cosas vendrán por si solas'. Toma tiempo poder acostumbrarse, no te compliques la vida."

“Es un gran cambio entrar a un equipo nuevo. Hacemos las cosas de una manera diferente y Simon debe adaptarse. Es difícil entrar a un grupo bien establecido, en donde los riders y el staff se conocen unos a otros muy bien y son muy cercanos entre si. Fue bastante difícil para mi mismo – me mantuve cuestionando si estaba haciendo la decisión correcta. Es normal sentirse así."

"Dixie es flexible pero por lo general hacemos lo mismo. Cuatro hombres con diferentes cualidades te permiten construir y crecer mientras hace que el entrenamiento sea lo mejor posible," dice Avancini. "Todavía trato de mantener la presión. Los jóvenes, ellos tienen respeto ¡pero no hace que baje la velocidad! Eso es bueno para mi."

"La recuperación activa, la activación y los aspectos de acondicionamiento son nuevos para mí. Por supuesto que siempre hice mis estiramientos pero no todas las cosas que hago con el equipo. Se me ha introducido mucho de este tema desde mi llegada al equipo. Es algo que Henri ha estado trabajando y puedes ver que le ha dado resultados."

Andreassen no ha tenido su mejor año, pero la clave es mirar hacia adelante