Star Wars Squadrons - Se un as de la República o el Imperio

Si deseas aumentar aún más la inmersión, el juego te permite apagar todos los elementos de la interfaz de usuario que no sean parte de la cabina, asi jugaras únicamente con los instrumentos que son parte de tu nave. Definitivamente te recomendamos jugar así.

Antes de entrar al modo multijugador te recomendamos completar la campaña, ahí es donde aprenderás todos los trucos necesarios para ser un verdadero as. Además, la narrativa que cuenta es lo suficientemente interesante como para mantenerte sentado en tu cabina. La campaña la vas a jugar desde la perspectiva de dos escuadrones opuestos, Vanguard Squadron, de la Nueva República y Titan Squadron, del Imperio Galactico.

Realmente nuestra única queja del juego es hacia la narrativa de la campaña. Evitando spoilers, las misiones de campaña en donde juegas como el Imperio Galactico te obligan a cometer literales actos de terrorismo y crimenes de guerra. El juego nunca te da la opción de evitar estas escenas o de no seguir tus órdenes, son momentos genuinamente desagradables y no son seguidos por ningún tipo de reflexión.

