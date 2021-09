Como él mismo reconoce, cuando debutó en 2011 en Rapa Nui, Chile, LoBue era un joven ingenuo y nervioso de 25 años. No solo una fractura en el coxis había complicado su preparación, sino que competir en uno de los lugares más remotos del planeta, al mismo tiempo que había una alerta por peligro de tsunami, no sirvió para tranquilizar al entonces inexperto viajero.

“¡Cuando llegó el momento de empezar a saltar los nervios se apoderaron de mí! La plataforma era muy endeble, se trataba de una estructura de 27 metros de altura hecha de madera que no inspiraba mucha confianza. Me acuerdo de mirar a Dean, nuestro fotógrafo, y pensar: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Esto es una locura!’. Podía sentir la tensión que había en los saltadores y notaba mi miedo”.

“Poner a Gary contra las cuerdas aquel año fue uno de los grandes logros de mi carrera. Todo se decidió en Italia, en el último salto, los dos quedamos muy cerca en la clasificación. A pesar de no ganar, sé que lo di todo, así que no me importa haber terminado segundo”.

