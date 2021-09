“Alegría, quizá más tarde me dé la pensadora y acabe llorando, pero de felicidad, ya que ya lloré de tristeza. La vida recompensa. Me acordé de por qué comencé a rapear. Yo inicié porque amo esto. La carga de la presión mediática me afectó mucho, pero decidí no leer comentarios, no dar entrevistas, porque quería enfocarme en mí. Salió esta versión, me divertí mucho y salí campeón”, dijo Stick tras campeonar su tercer título.