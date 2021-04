Hay una pregunta obligada, sobre sus próximos proyectos, pero no te los contará. Al más puro estilo TheGrefg, David prefiere que surjan, que fluyan… No en vano es un improvisador nato: “No tengo un objetivo claro de algo que quiero hacer. Sino que quiero que sea una rueda vinculada a esta idea de mejorar el contenido, poder grabarlo mejor, que dé más adrenalina, que la gente se contagie más y que sea más épico. Traer un mejor contenido. Al final con esta base surgirán aventuras y experiencias, aunque aún no sabemos lo que nos deparará el futuro”.