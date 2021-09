El viaje de Checo Pérez en la Fórmula Uno es como el guion de una película de Hollywood. Ahora el mexicano tiene una segunda oportunidad que no va a desaprovechar.

, su compañero de equipo, se ha tenido que retirar cuando iba primero. Checo hereda el liderato y en ese momento la carrera se detiene. Su ingeniero le dice por radio que no zigzaguee para mantener los neumáticos a temperatura porque hay un potencial problema hidráulico que podría suponer el fin de su Gran Premio.

Integrado en Sauber, un equipo satélite de Ferrari, el mexicano no defraudó. En 2012 subió al podio en tres ocasiones, incluyendo un segundo puesto en Malasia donde peleó con el piloto de Ferrari Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo. Era solo cuestión de tiempo de que recibiese la llamada de un equipo puntero. Entonces, Checo respondió al teléfono.

“Fue el peor año de McLaren. En aquel momento tenía sentido pero por desgracia no funcionó. El auto era realmente malo”, recuerda Checo.

Tenía como compañero a Jenson Button, el campeón del mundo de 2009, quien ya llevaba cuatro años en McLaren y estaba más que asentado en la escuadra. La relación del mexicano con el equipo se deterioró y no le quedó otra que volver al anonimato de los pilotos del pelotón.

“Fue una época dura para mí. Me vi en una posición en la que podía salvar el puesto de trabajo de 400 personas, gente que compartía su vida conmigo. Me tuve que rodear de abogados y lidiar con cosas de las que apenas sabía nada. Recuerdo que antes de la clasificación tenía una reunión con los abogados para ver qué es lo que íbamos a hacer. Fue una locura”, confiesa Checo.

“Es fácil sentirse traicionado pero lo entendí desde el punto de vista empresarial. Yo había hecho mucho por el equipo, pero sabía que Vettel era una mejor oportunidad porque Lawrence quiere potenciar la marca Aston Martin. No puedes te puedes dejar llevar por las emociones, sino trabajar de cara al futuro”, explica el mexicano.

Llegó el mes de octubre y no parecía haber solución para Checo. En la Fórmula Uno solo hay 10 equipos y 20 asientos, además la mayoría de los pilotos tienen contratos de larga duración. Las opciones cada vez eran más limitadas y la posibilidad de que terminase su carrera en la F1 parecía casi inevitable.

El mexicano había aceptado lo que se venía encima. “Estaba en paz porque había tenido una gran carrera, 10 años en la Fórmula Uno, algunos podios, grandes carreras… Había aceptado que lo peor pudiese suceder, podía acabar en casa. Tengo una familia maravillosa. Tengo muchas oportunidades. Siempre he dicho que, cuando se acabe la Fórmula Uno, hay otra gran vida esperando. Podría aprender a ser un empresario”, explica.

Pero había una luz al final del túnel. Alex Albon, el joven piloto de Red Bull Racing, no acababa de cuajar en el equipo cuatro veces campeón del mundo. La escuadra quería dar tiempo al joven de 23 años para que le diese la vuelta a la situación. Checo llegó a la penúltima carrera de la temporada, el Gran Premio de Sakhir en Baréin, sabiendo que el tiempo se acababa.

“Fue increíble y me sentía en paz. No sabía qué iba a ocurrir con mi carrera deportiva pero lo había conseguido. Había trabajado toda mi vida para este momento”, añade Checo.

Una semana después comenzó su nueva vida, pero no la que esperaba. Alex Albon se había convertido en piloto reserva en Red Bull Racing y, si Checo quería, podría ocupar el puesto del corredor tailandés. Ocho años después de formar parte de un equipo de primer nivel, el corredor de Guadalajara recibía otra oportunidad.

“Estaba con mi mujer y pensamos que por fin habíamos logrado lo que nos merecíamos. Había tenido muchos años difíciles en mi carrera deportiva y, al final, la oportunidad había llegado. Estaba preparado y no la iba a desperdiciar”, dice.

