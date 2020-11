A Sony ya se le hizo costumbre lanzar un juego de Astro para demostrar una nueva tecnología y el Playstation 5 no es la excepción. Precargado en tu consola viene Astro’s Playroom, esa es solo una de las razones por las que este título es perfecto para estrenar tu nueva consola. Este adorable videojuego de plataformas es protagonizado por Astro, una de las mascotas más tiernas de Sony.

El Dualsense representa un rompimiento con esa filosofía, es la primera vez en la historia de Sony que el control de su consola de nueva generación no es un “hijo” del Dualshock.

Los niveles también cuentan con retos de velocidad que te pondrán en trajes especiales para cumplirlos. Usarás los gatillos adaptativos para controlar la propulsión de tus cohetes en una nueva espacial o para medir la fuerza con la que te sostienes de una roca, para no caerte ni romperla. A la hora de ponerte cada traje tienes que literalmente usar el touchpad para subirle el zipper al disfraz, es increíblemente satisfactorio sentir el “zip” y el “zap” del zipper subiendo y bajando, gracias a las bocinas del control y a la retroalimentación háptica literalmente sientes como cada diente se va cerrando.

