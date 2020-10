, host de las últimas finales nacionales y reconocido MC, los beats correran a cargo de DJ Sonicko. Los los freestyle clasificados se reunirán para mostrar sobre el escenario las mejores improvisaciones, pero no la tendrán fácil pues Aczino, Lobo Estepario y Jony Beltran serán los encargados de dar su voto a favor de quien demuestre un mejor nivel de manejo en de “rapeo” improvisado.

En un evento presentado por Serko Fu , host de las últimas finales nacionales y reconocido MC, los beats correran a cargo de DJ Sonicko. Los los freestyle clasificados se reunirán para mostrar sobre el escenario las mejores improvisaciones, pero no la tendrán fácil pues Aczino, Lobo Estepario y Jony Beltran serán los encargados de dar su voto a favor de quien demuestre un mejor nivel de manejo en de “rapeo” improvisado.

Eres nuevo en este mundo del freestyle, sientes que no conoces los conceptos que se utilizan en los enfrentamientos, o bien no conoces como funciona un evento en sí, entonces este artículo es para ti

A continuación, haremos un breve análisis de los elegidos para buscar el oro de la competencia y coronarse como el representante de su país.

Es el MC con más participaciones en nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos. Concretamente, esta será su novena vez en la competencia. Ha caído en todas las rondas posibles, desde octavos, hasta la final, por lo que ha estado muy cerca de la gloria, pero también bastante alejado. Su performance puede ser bastante incierta. Si bien está claro que puede dejar un papel impresionante, al no tener mucha actividad en las batallas es difícil imaginar alguna situación, pero no cabe duda de que tendremos sorpresas de su parte. Probablemente sea el rapero más “old school” de la lista si nos referimos a su estilo de freestyle, el cual venimos contemplando en sus últimas participaciones.

© B ONE

B ONE

Destacando siempre por sus flows variados, B-One ha logrado formar parte de los seleccionados para esta edición e intentará demostrar todo lo que hizo durante el año pasado en la escena, dejando buenas sensaciones de cara al público y a sus colegas. En los rounds a 4x4, puede llegar a ser muy agresivo y contundente, poniendo contra las cuerdas a su rival. En este tipo de rondas se le puede notar un ingenio particular, esto se debe al enfoque que decide darle a cada formato. El público confía mucho en él y en que dará mucho que hablar en esta Final Nacional.

Es de los freestylers de la lista que menos tiempo lleva rapeando y, aun así, es de los que mejor lo hace dentro del modo de batalla. Puede ser un MC muy peligroso, debido a que cuenta con el efecto sorpresa. Hay muchos freestylers en la lista que no lo reconocen, por lo tanto, no tienen muchos sitios para atacarlo. Artil puede dar una gran sorpresa y estamos a muy poco tiempo de ver lo que sucede.

RC es otro de los freestylers con una gran cantidad de participaciones, siendo ésta la octava. La comunidad le reconoce muchísimo la calidad de rapeo, ya que tiene de los flows y doble tempos más pulidos, no solo de la escena mexicana, si no internacionalmente hablando. Sus habilidades de fluir, están realmente trabajadas y mejoradas. Es un claro candidato al título si logra romper la maldición de los cuartos de final, en donde suele complicarse la batalla a pesar de dejar grandes sensaciones.

Una de las grandes sorpresas de la lista. Muchos de los referentes de la escena se sorprendieron al ver el nombre del MC de Toluca, debido a que no tenían ninguna referencia del mismo. Pero está claro que esto puede ser una gran ventaja si sabe aprovecharla. Como mencionamos anteriormente, el efecto sorpresa es esencial en este tipo de competencias. Tiene mucha experiencia undeground y ha representado mucho las plazas en su ciudad.

Karey se convierte en la primera competidora femenina en formar parte de una Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos México. Si nos centramos en sus características, es una freestyler que rapea muy bien. Además, su capacidad de respuesta es de lo más contundente que hay en la lista, puesto que tiene una gran habilidad para voltear la batalla hacia su favor argumentalmente hablando. No se puede subestimar a nadie y sería un gran error por parte de los contrincantes hacerlo con Karey.

Otro de los debutantes que nos pueden dar la sorpresa de la noche. Jorge Iván ha dejado una de las mejores audiciones de esta edición, la cual le sirvió para formar parte de los seleccionados. Por lo regular es alguien muy agresivo y suele fluir sin problema alguno en cualquier tipo de beat. Su flow está muy trabajado, sumado a la experiencia que tiene en cuanto a lo musical, que le dan un plus a la hora de hacer freestyle.

Es el único freestyler de la lista que puede conseguir el bicampeonato de su país. El campeón en el año 2018 tiene una gran ambición por lograr ese bicampeonato que lo posicionaría junto a Aczino y Jony Beltran en la lista de los que lo han logrado. No cabe duda que es un referente de la escena mexicana. Agresividad, contundencia y experiencia son algunas de las palabras que lo describen a la perfección. Debido a su experiencia tanto nacional como internacional, ha logrado aprender a dominar las batallas a su manera y enfocarlas cada vez mejor.

Uno de los MCs más talentoso de la lista, y esto debido a que tiene una capacidad increíble para fluir de forma coherente y veloz; probablemente de las cosas más complejas cuando se trata de improvisar. Yoiker en 2018 logró llegar a semifinales y en la última edición no pudo participar. Además de su increíble coherencia, también destaca por el lenguaje corporal arriba del escenario, el cual ha mejorado mucho con el pasar de las competencias. Estas habilidades que mencionamos, suelen ser claves para enfrentamientos parejos, debido a que son puntos extras que le pueden dar una victoria en una batalla muy disputada.

© RED ONE

RED ONE