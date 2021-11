Toprak Razgatlioglu, campeón del mundo de Superbike 2021

El domingo siguió lloviendo pero, por suerte, la competición no se detuvo. La primera carrera comenzó con un pequeño retraso y Toprak se lo tomó con algo de calma porque el asfalto no estaba para muchas alegrías.

El domingo siguió lloviendo pero, por suerte, la competición no se detuvo. La primera carrera comenzó con un pequeño retraso y Toprak se lo tomó con algo de calma porque el asfalto no estaba para muchas alegrías.

El domingo siguió lloviendo pero, por suerte, la competición no se detuvo. La primera carrera comenzó con un pequeño retraso y Toprak se lo tomó con algo de calma porque el asfalto no estaba para muchas alegrías.