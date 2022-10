Por qué los jugadores de PC no deben perderse Uncharted: Legacy of Thieves

Algunas series de juegos han estado íntimamente entrelazadas con la marca PlayStation durante décadas: God of War, Infamous o Horizon. Por supuesto, el éxito de taquilla Uncharted también cuenta. La serie experimentó tres entregas en la PS3 antes de que la última parte apareciera como una obra magna para la Playstation 4.

Naughty Dog ya era considerado un estudio especial después de Crash Bandicoot, pero con Uncharted manifestaron su firme lugar en la industria de los juegos antes de convertirse posteriormente en la ‘crème de la crème’ de la industria con The Last of Us. Si aún no estás seguro de querer jugar a Uncharted: Legacy of Thieves Collection, hemos reunido cinco buenas razones para ti.

01 El primer Uncharted para PC

Sony está lanzando cada vez más títulos exclusivos para el PC. Esto provocó un gran enfado entre los fans de PlayStation al principio. Al fin y al cabo, aquí se pierde un poco de prestigio para la consola. En cualquier caso, Sony sigue manteniendo esta estrategia y hace que juegos como Marvel's Spider-Man, God of War y Horizon sean accesibles a un mayor grupo de compradores. Con un éxito creciente.

Los ports a PC de los juegos de Sony son bien recibidos. Ahora casi no hay ninguna franquicia importante de "PlayStation" que no esté representada en PC. Una de las últimas series de juegos que seguía siendo exclusiva para consolas es Uncharted. Pero eso está cambiando con el lanzamiento de Legacy of Thieves Collection. Desgraciadamente, aún no está claro si Sony se planteará llevar también las partes más antiguas de la serie a PC, en caso de que este título combinado se venda bien. Así que, al menos, los jugadores de PC podrán adentrarse en la serie Uncharted con la cuarta parte.

Técnicamente, la versión para PC de Uncharted también ofrece algunas ventajas sobre el original de consola. Además de una resolución de 4K, el título ahora también es compatible con monitores ultra anchos. Además, Legacy of Thieves Collection en PC también ofrece la posibilidad de ajustar la calidad de las texturas y los modelos 3D. Con el sistema adecuado, esta debería ser, con diferencia, la versión más bonita de los dos juegos incluidos.

02 Fenomenal comienzo de la serie

Para muchos jugadores de PC, Uncharted: Legacy of Thieves Collection será su primer contacto con la franquicia. De hecho, esto no es trágico. Por supuesto, si ya conoces a los personajes principales del juego y has seguido el viaje del protagonista Nathan Drake hasta este punto, te beneficiarás. Pero cada parte de la serie puede sostenerse muy bien por sí misma y cuenta una historia emocionante. Es comparable a poder ver y disfrutar de la tercera película de Indiana Jones sin haber experimentado las dos primeras.

Cuando se lanzó por primera vez en 2016, a Uncharted 4 le llovieron las mejores calificaciones, fue aclamado como un "hito", un "referente de los juegos de acción" y no sin razón ganó el premio a la Mejor Historia en los Game Awards, entre otros. Uncharted 4 es Drake en su mejor momento.

Los juegos de Uncharted están llenos de personajes interesantes © Naughty Dog

El hecho de que la expansión independiente Uncharted: The Lost Legacy también se incluya directamente aquí hace que el paquete sea aún más atractivo. Es difícil decir en qué orden hay que abordar los dos juegos. En general, sin embargo, recomendamos empezar con Uncharted: A Thief's End.

Si después de esto aún no has tenido suficiente con la serie de juegos, puedes ponerte al día con las otras partes en una consola usada en algún momento. Nathan Drake Collection está disponible a un precio razonable e incluye las tres primeras aventuras del carismático cazador de tesoros.

03 Trotamundos en esplendor

Los juegos de la serie Uncharted llevan al jugador a los lugares más diversos del mundo. Los magníficos decorados siempre han sido una marca registrada de la franquicia. Las dos partes de Legacy of Thieves Collection no son una excepción.

A la aventura: te desplazarás mucho en Uncharted 4 © Sony

Uncharted: A Thief's End te lleva a Madagascar, entre otros lugares. El nivel de detalle con el que se representa la isla africana es impresionante. El título ya tenía buena pinta en PlayStation 4. Sin embargo, con la actualización de la remasterización y la potencia de un PC, el juego va más allá.

Pero su viaje no solo le lleva a través de vastas llanuras a la sombra de una montaña. En los dos juegos de la colección, visitarás las ruinas de la ciudad perdida de Libertalia o un puerto de montaña en Escocia. No importa dónde acabes: Todas las áreas están esculpidas con gran atención al detalle. La serie Uncharted ha establecido nuevos estándares en este aspecto desde el principio, dando a los jugadores la sensación de estar viajando realmente por el mundo.

Esta mezcla de lugares asegura que la aventura nunca se vuelva aburrida. Cada nivel no solo es visualmente diferente de los demás, sino que su estructura también suele ofrecer enfoques de juego completamente diferentes. Siempre tienes curiosidad por saber dónde acabarás.

Pero no solo los cazadores de tesoros como Nathan Drake exploran Madagascar. En Melodies for the Lemurs, unos skaters viajan a la isla, conocen la cultura y patinan en lugares creativos.

15 minutos Melodies for the Lemurs Un grupo de skaters viaja a la hermosa Madagascar en búsqueda de nuevos territorios para andar.

04 Los descendientes de Lara Croft

En su momento, Tomb Raider fue una serie de juegos que se desarrolló principalmente en dos plataformas: PC y PlayStation. Uncharted es básicamente la evolución del género creado con el primer Tomb Raider: Una aventura pulp que te lleva por diferentes lugares del mundo, tiroteos con los malos y complicados saltos al vacío. Mientras que las últimas entregas de la serie Tomb Raider se centran más en el aspecto de la supervivencia, Uncharted se centra en el marco que hizo tan populares las primeras partes de las aventuras de Lara Croft: Niveles individuales con un diseño muy centrado. La novedad es la presentación cinematográfica. Esto le quita el control al jugador de vez en cuando, pero le recompensa con algunos momentos realmente impresionantes que permanecerán en su memoria durante más tiempo.

Pura emoción: en Uncharted se realizan maniobras arriesgadas © Naughty Dog

Especialmente los pasajes de escalada, que Tomb Raider empaquetó en forma de 3D en aquel entonces, siguen siendo una parte esencial del género. A menudo hay que averiguar cómo llegar a la cima de una torre, escalar una pared rocosa o liberarse de una situación complicada. La escalada en sí no es la parte difícil del juego aquí. A menudo es la resolución de estos rompecabezas que te mantendrán ocupado.

Sasha DiGiulian tuvo una experiencia similar. También terminó en Madagascar. Aceptó el reto de escalar el Mora Mora, al que también se enfrenta Nathan Drake en Uncharted: Thief's End.

2 minutos Sasha DiGiulian escala libremente el Mora Mora, Madagascar Sasha DiGiulian se reúne con uno de sus compañeros de escalada preferidos, Edu Marin, para escalar las cimas más difíciles de Madagascar.

Pero Uncharted ofrece mucho más que pasajes cargados de adrenalina, llenos de saltos, caídas y disparos de pistola. Los títulos equilibran perfectamente esta parte con secciones más tranquilas en las que se resuelven pequeños puzles o se hace uso de elementos de sigilo. En Uncharted: A Thief's End, todo un segmento de la historia tiene lugar en una subasta en la que te infiltras junto a tus aliados. Casi tiene un aire de agente secreto.

Y hay algo que Uncharted hace muy bien: la presentación cinematográfica. En la primera parte, Naughty Dog ya puso al héroe Nathan Drake en situaciones espeluznantes. Una tendencia que se desarrolló aún más en las secuelas. Entre otras cosas, se trepa por un tren colgado de un acantilado o se lanza de un avión durante una pelea a puñetazos. El círculo se cierra con el hecho de que los títulos de Tomb Raider, en cuyo legado se basa Uncharted, han adaptado esta parte y también apuestan en muchos puntos por secuencias de acción absurdas con un tratamiento cinematográfico.

05 ¡Nathan Drake!

Hay pocos personajes virtuales que sean personalidades reales. Sin embargo, Nathan Drake es uno de esos personajes. Por supuesto, el excelente trabajo de voz de Nolan North también juega un papel importante. El narrador lleva poniendo voz a Nathan desde el primer juego. Los diálogos y las interacciones de los actores en los juegos de Uncharted son una gran parte del encanto de estos títulos. Por supuesto, la jugabilidad de acción y aventura también es sólida. Pero es sobre todo la historia, con sus héroes y villanos, lo que mantiene unido el conjunto como un pegamento.

No es difícil enamorarse del reparto de los juegos de Uncharted. Es mejor que Legacy of Thieves Collection ofrezca dos títulos con pentagramas diferentes. Al fin y al cabo, en Uncharted: The Lost Legacy no eres Nathan Drake, sino la aventurera Chloe Frazer y la mercenaria Nadine Ross. La dinámica entre estas dos heroínas crea un verdadero ambiente de camadería.