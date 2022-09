Lo que sucedió en la final de la Copa del Mundo de Downhill en Val di Sole

Amaury Pierron fue declarado ganador del título general masculino antes de poner goma en la tierra para la final de la carrera.

, su retador más cercano a 249 puntos, decidió no correr luego de un fuerte accidente el fin de semana pasado en el Mundial, por lo que Pierron no pudo ser atrapado. Pierron también podría haber elegido no correr, pero eso no está en su naturaleza, y siendo el rider que es, se subió a su bicicleta para rodar. También estaba el reto para Pierron de igualar a Aaron Gwin como el único otro rider masculino en ganar cinco Copas del Mundo en una sola temporada. Desafortunadamente, Pierron se estrelló en su carrera mientras buscaba la victoria, pero realmente no importó dado el logro de su temporada en general.