Un toque de estilo libre

Si el rendimiento es impresionante, no fue el que le dio más problemas al emocionante piloto de velocidad. Él declara: “El viaje en la pared fue muy estresante para mí porque mi ala no debería engancharse. Había un balcón sobre la pared que echamos abajo, y realmente tuve que desplazar mi vela hacia un lado para que mi vela no se enganchara. Fue bastante técnico y tenía que ser muy específico, para que no me extrañes. Había estado practicando en los lados de los acantilados para tratar de tocarlos, pero nunca lo había hecho en una pared vertical cuando me encontraba frente a ella. Me alegré mucho de que pasara y estoy contento con el resultado ".