Björn Dunkerbeck: "Me encanta la velocidad"

Sabemos que has estado por Namibia intentando batir una vez más el récord mundial de velocidad... ¿Qué tal por allí?

A partir de ahí, empecé a hacer más eventos de velocidad. Se construyó el canal de Lüderitz y ahí ya la meta fue llegar a los 50 nudos con la tabla de windsurf. Hoy en día hay más de 15 windsurferos que han sobrepasado esa marca de los 50 nudos en los 500 metros. Mi mejor marca hasta el momento es de 51,09 nudos y casi 99 km/h en la máxima de GPS durante 2 segundos, y esa es mi meta principal. Ya he batido los 100 km/h y, si consiguen hacer el canal algo más perfecto y con mejor preparación, creo que puedo llegar a hacer los 100 km/h en la media de los 500 metros.

A partir de ahí, empecé a hacer más eventos de velocidad. Se construyó el canal de Lüderitz y ahí ya la meta fue llegar a los 50 nudos con la tabla de windsurf. Hoy en día hay más de 15 windsurferos que han sobrepasado esa marca de los 50 nudos en los 500 metros. Mi mejor marca hasta el momento es de 51,09 nudos y casi 99 km/h en la máxima de GPS durante 2 segundos, y esa es mi meta principal. Ya he batido los 100 km/h y, si consiguen hacer el canal algo más perfecto y con mejor preparación, creo que puedo llegar a hacer los 100 km/h en la media de los 500 metros.

A partir de ahí, empecé a hacer más eventos de velocidad. Se construyó el canal de Lüderitz y ahí ya la meta fue llegar a los 50 nudos con la tabla de windsurf. Hoy en día hay más de 15 windsurferos que han sobrepasado esa marca de los 50 nudos en los 500 metros. Mi mejor marca hasta el momento es de 51,09 nudos y casi 99 km/h en la máxima de GPS durante 2 segundos, y esa es mi meta principal. Ya he batido los 100 km/h y, si consiguen hacer el canal algo más perfecto y con mejor preparación, creo que puedo llegar a hacer los 100 km/h en la media de los 500 metros.

Casi, casi. A Walvis Bay he ido tres años y a Lüderitz unas cinco o seis veces. ¡Y las que me quedan (risas)!

Casi, casi. A Walvis Bay he ido tres años y a Lüderitz unas cinco o seis veces. ¡Y las que me quedan (risas)!

Casi, casi. A Walvis Bay he ido tres años y a Lüderitz unas cinco o seis veces. ¡Y las que me quedan (risas)!

La primera parte del período de espera del Gran Canaria Dunkerbeck Speed Challenge va del 21 de mayo al 21 de junio. Será una edición virtual y global, que se hace, por decirlo así, en memoria del Défi Wind 2020 de Francia que no pudo realizarse este año. Aprovecharemos para promocionar su edición de 2021.

La primera parte del período de espera del Gran Canaria Dunkerbeck Speed Challenge va del 21 de mayo al 21 de junio. Será una edición virtual y global, que se hace, por decirlo así, en memoria del Défi Wind 2020 de Francia que no pudo realizarse este año. Aprovecharemos para promocionar su edición de 2021.

La primera parte del período de espera del Gran Canaria Dunkerbeck Speed Challenge va del 21 de mayo al 21 de junio. Será una edición virtual y global, que se hace, por decirlo así, en memoria del Défi Wind 2020 de Francia que no pudo realizarse este año. Aprovecharemos para promocionar su edición de 2021.

También tendremos un ranking para foils, una categoría que queremos empujar, sobre todo de cara al verano. Hay muchos sitios con viento ligero, y con el foil con fuerza 3 o fuerza 4, se puede llegar a ir el doble de rápido que el viento. En un futuro, yo creo que se podrán batir los récords de velocidad con un foil. Éste es el tercer año que incluimos el foil porque cada vez se ven más en el agua. Si hay alguien que aún no ha probado el foil con poco viento, les animo a que lo hagan porque van a flipar... ¡Vuelassssss!

También tendremos un ranking para foils, una categoría que queremos empujar, sobre todo de cara al verano. Hay muchos sitios con viento ligero, y con el foil con fuerza 3 o fuerza 4, se puede llegar a ir el doble de rápido que el viento. En un futuro, yo creo que se podrán batir los récords de velocidad con un foil. Éste es el tercer año que incluimos el foil porque cada vez se ven más en el agua. Si hay alguien que aún no ha probado el foil con poco viento, les animo a que lo hagan porque van a flipar... ¡Vuelassssss!

También tendremos un ranking para foils, una categoría que queremos empujar, sobre todo de cara al verano. Hay muchos sitios con viento ligero, y con el foil con fuerza 3 o fuerza 4, se puede llegar a ir el doble de rápido que el viento. En un futuro, yo creo que se podrán batir los récords de velocidad con un foil. Éste es el tercer año que incluimos el foil porque cada vez se ven más en el agua. Si hay alguien que aún no ha probado el foil con poco viento, les animo a que lo hagan porque van a flipar... ¡Vuelassssss!

Y, para los más especializados, tenemos la categoría Alpha Racing, que consiste en hacer 250 metros en una dirección, una trasluchada y otros 250 metros en la otra dirección. Además, no puedes acabar a más de 50 metros a sotavento del punto del principio.

Y, para los más especializados, tenemos la categoría Alpha Racing, que consiste en hacer 250 metros en una dirección, una trasluchada y otros 250 metros en la otra dirección. Además, no puedes acabar a más de 50 metros a sotavento del punto del principio.

Y, para los más especializados, tenemos la categoría Alpha Racing, que consiste en hacer 250 metros en una dirección, una trasluchada y otros 250 metros en la otra dirección. Además, no puedes acabar a más de 50 metros a sotavento del punto del principio.