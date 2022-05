Wings for Life World Runners recaudó 4,7 millones de euros

Esas fueron las palabras de Anita Gerhardter, CEO de la fundación sin fines de lucro Wings for Life, y la prueba estuvo en las caras sonrientes de todos los que corrieron, rodaron y caminaron en la última edición de Wings for Life World Run.

Esas fueron las palabras de Anita Gerhardter, CEO de la fundación sin fines de lucro Wings for Life, y la prueba estuvo en las caras sonrientes de todos los que corrieron, rodaron y caminaron en la última edición de Wings for Life World Run.

Esas fueron las palabras de Anita Gerhardter, CEO de la fundación sin fines de lucro Wings for Life, y la prueba estuvo en las caras sonrientes de todos los que corrieron, rodaron y caminaron en la última edición de Wings for Life World Run.

The Wings for Life World Run 2022 en números