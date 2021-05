184 236 runners, nuevo récord en el Wings for Life World Run 2021

“Para mí, como persona que tiene una lesión medular, es muy gratificante saber que más de 180 000 runners han participado en el Wings for Life World Run con el objetivo de ayudar a los investigadores a dar pasos que permitan algún día encontrar la cura. La carrera me llena de alegría y me encanta formar parte de esto. Quiero dar las gracias a todos los que han corrido hoy porque están contribuyendo a una causa importante. ¡Gracias a todos!”, declaró el sueco Anderson, que ha ganado tres veces en la categoría masculina.