De perfecte fierljep stok is gemaakt van 'carbon'. Vroeger was de stok van hout en dan konden ze niet langer zijn dan een meter of 9 of 10. Er is geprobeerd om met aluminium te springen, maar dat is nog steeds vrij zwaar materiaal. Carbon is nog lichter en sterker. Hierdoor kan er met langere stokken gewerkt worden; er wordt een maximale lengte van 13.25 gehanteerd binnen de Nederlandse competitie.