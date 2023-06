Door de 10de titel van Red Bull Salzburg op rij was het eind mei opnieuw groot feest in de uitzinnige Red Bull Arena. Karim Konaté maakt in de 88ste minuut het winnende doelpunt tegen Sturm Graz en schoot zijn ploeg niet alleen naar het kampioenschap, maar ook naar de Champions League . Wat begon als een recordseizoen, is geëvolueerd in een decennium van dominantie. Een tijdperk van wervelend, meedogenloos voetbal waar je je ogen niet vanaf kunt houden. Hier vind je een flashback naar elk van de 1 0 seizoenen tot nu toe:

UEFA Champions League, Red Bull Salzburg vs Lokomotiv Moscow © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

01 2013/14: Recordseizoen

De invloed van sportief directeur Ralf Rangnick en de latere PSV-trainer Roger Schmidt was nadrukkelijk aanwezig in het recordseizoen van Salzburg. Omdat tegenstanders geen antwoord hadden op de hoge pressing, kwam de club tot een niet eerder vertoonde aantal van 110 doelpunten in 36 wedstrijden. Ajax maakte in Europees verband kennis met de pressiemachine van Schmidt. Zowel thuis als uit liet Salzburg de Nederlandse recordkampioen alle hoeken van het veld zien. Sadio Mané was de motor van de ploeg, terwijl Jonathan Soriano zich met 31 doelpunten tot topscorer van de Oostenrijkse Bundesliga kroonde.

02 2014/15: Jonathan Soriano opnieuw in de 30+

Roger Schmidt vertrok en werd vervangen door Adi Hütter, die eerder indruk had gemaakt met SV Grödig. Omdat Sadio Mané naar Southampton was vertrokken, had Salzburg even nodig om op gang te komen. De club greep na de twaalfde speeldag de koppositie en stond die niet meer af. Voor het tweede seizoen op rij was Jonathan Soriano de topscorer. De Spaanse spits kwam opnieuw tot 31 doelpunten.

03 2015/16: Winnen van Weense clubs

De derde titel op rij stond in het teken van de doorbraak van Naby Keïta, terwijl Jonathan Soriano zijn hattrick aan topscorerstitels voltooide. Toch was er sprake van een titelgevecht, omdat ook Austria Wien en Rapid Wien gedurende het seizoen aan kop gingen. Coach Peter Zeidler, die Adi Hütter voor aanvang van het seizoen verving, vertrok vlak voor de winterstop en werd vervangen door Óscar García. Salzburg achterhaalde Rapid Wien in maart en greep twee wedstrijden voor het einde de landstitel.

FC Bayern Muenchen vs Red Bull Salzburg © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

04 2016/17: Het begin van een nieuw tijdperk

Het vertrek van Naby Keïta (Liverpool) en Jonathan Soriano (Beijing Guoan) zorgde ervoor dat Óscar García de ploeg opnieuw moest opbouwen, maar Salzburg bleek talent te hebben om zich opnieuw uit te vinden. De komst van Munas Dabbur en Amadou Haidara luidde een nieuw tijdperk in. Doelman Alexander Walke, verdedigers Paulo Miranda en Stefan Lainer en middenvelders Konrad Laimer en Valon Berisha speelden een hoofdrol. Andreas Ulmer werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

05 2017/18: Munas Dabbur kan niet stoppen met scoren

Marco Rose, eerder nog jeugdtrainer bij de club, maakte promotie naar het eerste elftal en dat bleek een gouden zet. Salzburg domineerde opnieuw de Oostenrijkse Bundesliga en eindigde met 13 punten voorsprong als landskampioen. Op een gegeven moment was de club zelfs 22 wedstrijden op rij ongeslagen. Munas Dabbur was met 22 doelpunten de topscorer van de competitie, terwijl Berisha werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

06 2018/19: Nieuw format, dezelfde resultaten

In veel opzichten was dit een herhaling van het vorig seizoen. Marco Rose had opnieuw de leiding en dankzij 10 overwinningen op rij hoefde Salzburg niet meer achterom te kijken. Ondertussen eindigde Munas Dabbur opnieuw als topscorer, dit keer met 20 goals. De Oostenrijkse Bundesliga veranderde het format door de competitie op te splitsen. Salzburg eindigde het reguliere seizoen met een voorsprong van negen punten. Hoewel die in de play-offs werd gehalveerd tot vier punten, kroonde de club zich opnieuw tot kampioen door met 2-0 te winnen van naaste achtervolger LASK Linz.

07 2019/20: De introductie van Erling Haaland

Jesse Marsch verving de naar Duitsland vertrokken Marco Rose en won als eerste Amerikaanse trainer een Europese topcompetitie. Erling Haaland toonde zijn buitenaardse potentieel door 16 doelpunten te maken in slechts 14 competitiewedstrijden. Waar Haaland tijdens de winterstop naar Borussia Dortmund vertrok, bleef Patson Daka scoren. De Zambiaan sloot het seizoen af met 24 doelpunten. Salzburg eindigde het seizoen met 12 punten voorsprong op nummer twee Rapid Wien, met het indrukwekkende aantal van 110 doelpunten.

Erling Braut Haaland © AFP

08 2020/21: Zambiaans duo in de spotlights

Patson Daka ging door met waar hij gebleven was: het maken van doelpunten. De Zambiaanse scoorde 27 keer en werd niet alleen topscorer, maar ook Speler van het Jaar. In het tweede seizoen van Jesse Marsch was er ook een belangrijke rol voor Mërgim Berisha, Sékou Koïta en Enock Mwepu, net als Daka afkomstig uit Zambia. Zoals gewoonlijk maakte Salzburg by far de meeste doelpunten (94) en eindigde het de kampioensronde met 15 punten voorsprong op Rapid Wien.

09 2021/22: Matthias Jaissle zet traditie voort

Salzburg zette de traditie voort om jonge, veelbelovende trainers aan te stellen. De 33-jarige Matthias Jaisle leidde de club in zijn eerste seizoen meteen naar de landstitel. Karim Adeyemi won met 19 doelpunten het topscorersklassement, terwijl de Oostenrijkse middenvelder Nicolas Seiwald uitgroeide tot de grote revelatie. Andere spelers die indruk maakten, waren voormalig Ajax-verdedigers Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber en middenvelder Mohamed Camara. Salzburg verloor het hele seizoen slechts drie competitiewedstrijden en eindigden de kampioensronde opnieuw met 15 punten voorsprong, dit keer op Sturm Graz.

10 2022/23: 10 op rij afgevinkt!

Matthias Jaissle bleef Salzburg trouw en bezorgde de club de 10de titel op rij. Noah Okafor, Benjamin Sesko en Nicolas Seiwald maakten een uitstekend seizoen door en waren er mede voor verantwoordelijk dat Salzburg maar een wedstrijd verloor. De landskampioen had de beste aanval, de beste verdediging en stelde opnieuw een ticket voor de Champions League veilig.